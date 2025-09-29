Régió

Léván is tombol a sárgaság, 18 új beteget azonosítottak

Egy személyt oltanak be vakcinával a karjába egy orvosi környezetben.
Egyre többen kapják el a fertőzést.

Újabb 18 sárgaságos megbetegedést jelentettek a múlt héten a lévai Lászlómajorból. Az első esetet szeptember 1-jén regisztrálta a Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ). Jelenleg összesen 51 esetet tartanak nyilván a városrészben – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Eva Kaňková közegészségügyi szakember.

Három fertőzöttet találtak Nagysallón ezek az esetek összefüggésben vannak a lászlómajori góccal.

A múlt héten három sárgaságos esetet jelentettek a lévai hajléktalanszállóból, és egy továbbit Nagysallóról. Kaňková tájékoztatása szerint ezek a fertőzöttek is kapcsolatba hozhatók a lászlómajori járvánnyal. Egy megbetegedést regisztráltak Léván, kettőt Bajka községben.

Az óvintézkedések keretében az RÚVZ elrendelte a szoros kontaktus orvosi felügyeletét és beoltását.

A városi hivatallal, a gyermekorvosokkal és a körzeti orvosokkal együttműködve tájékoztató anyagokat terjesztenek a lakosok körében, és intézkedéseket rendelek el a lévai Andrej Kmeť alapiskolában.

Léva
sárgaság
Lászlómajor
