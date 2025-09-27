Lerepülő csiszolókorong amputálta egy négyéves kisgyerek kezét Somodiban

A rendőrség információi szerint borzalmas incidensre került sor egy családi ház előtti teleken Somodiban (Drienovec). Egy férfi kézi csiszológéppel egy gépkocsi karosszériáját metélte, amikor a korong három darabra tört, és közülük az egyik súlyosan megsebesített egy négyéves gyermeket – számolt be a Korzár.

„A letört csiszolókorong eltalálta a kiskorú személyt, amelynek következtében amputálódott a kezének egy része”

– tájékoztatott Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A gyermek a sérült kezén a négy ujját és a tenyere egy darabját veszítette el. Az előzetes orvosi jelentés szerint teljes felépülése legalább 42 napot fog igénybe venni.

Bár az ügyben a rendőrség bűnügyi osztálya nyomozást indított, ám eddig még senkit sem vettek őrizetbe.