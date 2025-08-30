Lelőttek egy terhes nőt Nyugat-Szlovákiában, még keresik a tettest

Egy Bezručova utcában található házhoz riasztották a hatóságokat szombaton délután 2 óra tájékán, miután a környéken élők lövések hangját hallották.

A Markíza hírportálja úgy tudja, az eddig be nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról egy terhes kismamára, aki végül a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott még a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni, ám a gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tettes szökésben van – a Joj információi szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről, a rendőrök jelenleg is intenzíven keresik.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Richard Bolejšík megerősítette a sajtó értesüléseit. „Gyorsmentőket és mentőhelikoptert küldtünk ki. A mentősök újraélesztési kísérlete sikertelennek bizonyult, a 20 éves nő a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette” – közölte.

Simony polgármestere, Jozef Božik a közösségi hálón számolt be a szörnyű eseményről. „Arra kérem a lakosokat, őrizzék meg a nyugalmukat. Aki rendelkezik az eset kapcsán barminemű információval, haladéktalanul jelentse a rendőrségnek” – írta a bejegyzésben. Božik egyúttal őszinte részvétét fejezte ki az áldozat családjának és szeretteinek. „Mélységesen megrázott minket a bűntett, amelynek nincs helye a városunkban” – zárta gondolatait.