Akár az összes pénzét is elveszítheti, ha bedől az átverésnek.
Legyen óvatos: a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni bűnözők telefonon
Újabb átverés terjed az interneten. Az utóbbi napokban többen olyan SMS-eket és e-maileket kaptak a belügyminisztérium és a rendőrség nevében, amelyekben azt írták, átvették az irányítást a mobiltelefon felett, amiért pornográfiát tartalmazó weboldalak kerültek megnyitásra.
A blokkolás feloldásáért cserébe a bankkártyaadatok megadásán keresztül pénzt kérnek, amit a linkre kattintva, és ezáltal egy adathalász portálra látogatva a mit sem sejtő áldozat készségesen meg is tehet.
A rendőrség a közösségi hálón hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy ne dőljenek be a trükknek. A csalás lényege, hogy nyomást gyakoroljon ránk, ezért ha nem biztos a dolgában, a biztonság kedvéért győződjön meg róla, valóban a hatóságokkal kommunikál.
„A belügyminisztérium nem tiltja le a mobiltelefonokat, mert erre nincs jogköre. Egyetlen állami intézmény sem fenyeget azzal, hogy ha nem fizet vagy ha nem adja meg a bankkártyaadatait, akkor annak következményei lesznek” – olvasható a rendőrség közleményében.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.