Legyen óvatos: a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni bűnözők telefonon

Újabb átverés terjed az interneten. Az utóbbi napokban többen olyan SMS-eket és e-maileket kaptak a belügyminisztérium és a rendőrség nevében, amelyekben azt írták, átvették az irányítást a mobiltelefon felett, amiért pornográfiát tartalmazó weboldalak kerültek megnyitásra.

A blokkolás feloldásáért cserébe a bankkártyaadatok megadásán keresztül pénzt kérnek, amit a linkre kattintva, és ezáltal egy adathalász portálra látogatva a mit sem sejtő áldozat készségesen meg is tehet.

A rendőrség a közösségi hálón hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy ne dőljenek be a trükknek. A csalás lényege, hogy nyomást gyakoroljon ránk, ezért ha nem biztos a dolgában, a biztonság kedvéért győződjön meg róla, valóban a hatóságokkal kommunikál.

„A belügyminisztérium nem tiltja le a mobiltelefonokat, mert erre nincs jogköre. Egyetlen állami intézmény sem fenyeget azzal, hogy ha nem fizet vagy ha nem adja meg a bankkártyaadatait, akkor annak következményei lesznek” – olvasható a rendőrség közleményében.