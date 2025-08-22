Régió

Légpuskával mellkason lőtte másfél éves unokahúgát egy kisfiú

rendőrség kk
Shutterstock-felvétel
Szörnyű incidens történt.

A rendőrség nyomozást indított egy másfél éves kislány meglövése ügyében, amelyre a varannói (Vranov nad Topľou) járásbeli Csáklyón (Čaklov) került sor.

A Pluska értesülései szerint a gyermeket unokabátyja lőtte meg egy légpuskával a mellkasán. A szülők a sebesült kislányt először a varannói kórházba vitték, ahonnan később a Kassai Egyetemi Kórház traumatológiai osztályára szállították.

„A fegyvert és a lőszert lefoglaltuk, hamarosan szakértői vizsgálatot végeznek rajta. Azt, hogy ki és milyen mértékben volt felelős a történtekért, a nyomozás során fogjuk megállapítani” – tájékoztatott Jana Ligdayová, az Eperjesi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A szomszédok elmondása szerint a család a lakhelyük környékén élő patkányok irtására használta a fegyvert. „A puskában maradt egy golyó, és egy székre volt támasztva. Amikor a tízéves kisfiú meghúzta a ravaszt, kinyílt az ajtó, és belépett az unokahúga. A lövedék a mellkasán találta el” – írta körül az eseményeket az egyik lakos.

légpuska
lövöldözés
baleset
