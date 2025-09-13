Kigyulladt egy raktár Egyházkarcsán, 150 ezer eurós a kár (FOTÓK)

Az érintett helyiségben tartózkodó alkalmazottakat még a tűzoltók megérkezése előtt evakuálták az épületből. A helyszínre a dunaszerdahelyi és a somorjai hivatásos, valamint az egyházkarcsai és királyfiakarcsai önkéntes tűzoltók vonultak ki – tájékoztatott Facebook-oldalán a Nagyszombati Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).

A tüzet vízsugarakkal oltották, közben ventilátorokkal szellőztettek és hőkamerával figyelték az esetleges tűzfészkek felbukkanását.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a lángok egy meghibásodott elektromos berendezés miatt csaptak fel.

Az előzetes becslések szerint a tűzesetben keletkezett anyagi károk elérik a 150 ezer eurót.