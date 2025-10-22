Leégett egy autó Galántán, valószínűleg szándékosan gyújtották fel

A világ leglátogatottabb múzeumát kirabolták. Nem éjjel, nem titokban, nem a tetőről kötélen ereszkedve, hanem vasárnap délelőtt, amikor a párizsi kávézókban még a croissant is langyos. A Louvre-ból, a kultúra szentélyéből egyszerűen elvitték Napóleon ékszereit. Hét perc kellett hozzá. Ennyi idő alatt a legtöbben még a jegypénztárhoz sem érnek oda.