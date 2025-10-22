Kora reggel egy lángoló személyautó miatt riasztották a tűzoltókat Galántán. Valószínűleg gyújtogatás történt – közölte a Nagyszombati Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ).
Leégett egy autó Galántán, valószínűleg szándékosan gyújtották fel
A galántai tűzoltók vonultak ki a helyszínre, és rövid idő alatt eloltották a tüzet. Hőkamerával is ellenőrizték a helyszínt.
