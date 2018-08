Lebontják a vereknyei felüljárókat, lezárják az utat

Vereknye | A hétvégén elkezdik a városrészben található két felüljáró bontását. A Kazanská utcán álló, használaton kívüli elemek eltávolítása miatt augusztus 20-ig lezárják az utat.

Folyamatban van a bontás előkészítése, ezért már most is részben korlátozzák a haladást az útszakaszon. Szombattól teljesen lezárják a Kazanská utcát a Kazanská, az Uzbecká és a Hradská kereszteződéstől a Kazanská és a Dvojkrížna kereszteződéséig. Az autósok az Uzbecká, a Korytnická, a Dvojkrížna, a Žitavská és a Železničná utcán keresztül kerülhetnek. Hétvégén, de a tervek szerint késő este, vagy kora hajnalban is dolgozni fognak a munkások a két felüljárón. Augusztus 20-tól 26-ig sem lesz akadálymentes a haladás. A felüljárók eltávolítása után új aszfaltszőnyeggel burkolják az utat, áthelyezik a trolibusz vezetékét és a lámpaoszlopokat. A főváros önkormányzata a lakosok és az autósok türelmét kéri.

Tegnap délután elkezdték a Hradská utca egy szakaszának felújítását. A tervek szerint szeptember 9-ig kell korlátozásokkal számolni a Pentagon és a Šíravská utca közötti egy kilométer hosszú szakaszon. (béva)