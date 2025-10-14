Látogatóközpont épülhet a római emlékek mellett – Izsa már az építési engedélyen dolgozik

Noha egy ideje már az UNESCO Világörökség része az izsai Leányvár, a római kori műemlék körül még mindig sok a teendő. Az építmények maradványainak nagy része még ma is a föld alatt van, valamint fejletlen a helyi turisztikai infrastruktúra is. A régészeti munka ugyan minden évben folyik, ám az egyedülálló helyszínt látványosabban kéne bemutatni a nagyközönségnek.

Izsa önkormányzata és partnerei már régóta szerettek volna létrehozni valamilyen helyi fogadóközpontot. Úgy tűnik, ez 2026-ra meg is valósulhat a #4museums projekt keretében, amelynek hivatalos neve „A kulturális örökség innovatív megőrzése és bemutatása“, s 2026. június 30-ig tart. Az INTERREG VI – A Magyarország – Szlovákia Együttműködési Program keretében 724 800 eurót kap Izsa a fogadóközpont létrehozására, míg a projekt összértéke 3 849 322 euró.