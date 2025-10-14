Az izsai Látogató- és Tudományos Központ látványterve (forrás: Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség)
Látogatóközpont épülhet a római emlékek mellett – Izsa már az építési engedélyen dolgozik
A hivatalos nevén Látogató- és Tudományos Központ jövő nyárra készül majd el. A helyszín egyszerre fogja szolgálni a turizmust és a tudományos munkát.
Noha egy ideje már az UNESCO Világörökség része az izsai Leányvár, a római kori műemlék körül még mindig sok a teendő. Az építmények maradványainak nagy része még ma is a föld alatt van, valamint fejletlen a helyi turisztikai infrastruktúra is. A régészeti munka ugyan minden évben folyik, ám az egyedülálló helyszínt látványosabban kéne bemutatni a nagyközönségnek.
Izsa önkormányzata és partnerei már régóta szerettek volna létrehozni valamilyen helyi fogadóközpontot. Úgy tűnik, ez 2026-ra meg is valósulhat a #4museums projekt keretében, amelynek hivatalos neve „A kulturális örökség innovatív megőrzése és bemutatása“, s 2026. június 30-ig tart. Az INTERREG VI – A Magyarország – Szlovákia Együttműködési Program keretében 724 800 eurót kap Izsa a fogadóközpont létrehozására, míg a projekt összértéke 3 849 322 euró.
Változott a terv – így már zöld utat kapott az épület
Az eddigi tervek eddig mind dugába dőltek, a műemlékvédelmi szakemberek korábban ugyanis egyszerűen elvetették a látogatóközpont ötletét. Úgy látták, a megépítendő ingatlan csökkentené a világöröségi helyszín „fényét“.
Domin István izsai polgármester lapunknak elmondta, a korábbi tervekhez képest most más formával és terjedelemmel tervezték meg az épületet. Egyúttal nagyobb hangsúlyt fektettek a régészeti-szakmai tartalmakra. Az építkezés 2026 első felében valósulna meg, jelenleg az építési engedély beszerzése zajlik.
Ehhez az is szükséges, hogy az akadémiai Régészeti Intézet Izsa község számára átadja azt az áramforrást, amely a helyszínen található. A központ majdani szakmai felügyeletét a komáromi Duna Menti Múzeum látná el, amelytől erre már szóbeli ígéretet kaptak. Két alkalmazottuk látná el az idegen- és tárlatvezetést.
Történeti utazás lesz – a germánokról sem feledkeznek meg
A projektről szóló sajtóközlemény szerint az építményt úgy tervezték, hogy a földszint „szabadtéri” bemutatóhelyként szolgáljon. A Látogatóközpont tetőterét zárt kiállítótérként alakítják ki. Az objektum interaktív elemek és a Leányvár lelőhelyéről származó leletek másolataiból készült kiállítás, valamint többnyelvű audiovizuális és digitális eszközök révén kínál élményt a látogatóknak. Ezek betekintést nyújtanak a római katonai egységek életébe és történetébe a vár területén, illetve azon kívül.
Felidézik majd a Dunától északra fekvő barbár világ 2. és 4. század közti világát – különös tekintettel a Kelemantia nevű germán településre, amely a mai Hetény területén helyezkedett el. A Kelemantia névvel illetik sokszor az izsai erődöt is, azonban ez így valószínűleg pontatlan elnevezés.
A projekt egy tematikus, határokon átnyúló workshopot és egy záró sajtótájékoztatót foglal magában a Látogató és Tudományos Központ ünnepélyes átadásával.
Kassán és Rimaszombaton is lesznek fejlemények
A #4museums projektben két másik szlovákiai, illetve egy magyarországi intézmény vesz részt. A kassai Miklós-börtön dinamikus új kiállítást kap. Aztán a magyarországi Vásárosnaményban található Máthé-kúriát teljesen felújítják, beleértve az iskolatörténeti kiállítást is. A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum pedig teljes körűen megújul és egy állandó kiállítással bővül. A projekt egyik fénypontja a „Muzeológia a 21. században” című konferencia lesz, amely alkalmat biztosít az aktuális kihívásokról és fejlesztésekről való diskurzusra.
