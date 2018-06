Lassan helyreáll a rend a dunaszerdahelyi Minit gyárban

Dunaszerdahely | Egy héttel a tűz után már maradéktalanul teljesíteni tudja a megrendeléseket a Minit gyár.

„Az első sokkon túl vagyunk, most már mindenki teszi a dolgát” – mondta Ambrovics László, a Minit fagyasztott pékárut gyártó dunaszerdahelyi gyár társtulajdonosa és igazgatója.

Június elsején reggel kilenc óra körül, a karbantartási munkák alatt lángok csaptak fel a gyártócsarnokban, a tűz percek alatt elborította az épületet. A tűzoltóknak csak órák múlva sikerült megfékezniük, majd délutánra teljesen eloltaniuk a lángokat. Az igazgató szerint rutinmunkákról volt szó, történetesen egy futószalag cseréjéről, amit rendszeresen végeznek, ilyenkor a gyártás is szünetel. Így volt ez pénteken is, a tűz keletkezésekor. A tűzoltók egész Dél- illetve Nyugat-Szlovákiából óriási erőkkel vonultak a helyszínre, több mint 60 hivatásos és önkéntes tűzoltó igyekezett eloltani a kétezer négyzetméteren pusztító tüzet, ahol műanyagok, szigetelőanyagok is égtek, amit nehéz oltani. Ambrovics külön hangsúlyozta a tűzoltóegységek szervezett és professzionális munkáját. Utólag kiderült, nem kerültek mérgező anyagok a levegőbe, de elővigyázatosságból, az ilyen komoly tűzeseteknél mindig figyelmeztetik a környékbeli lakosságot, hogy ne tartózkodjanak a szabadban. „Éppen egy tárgyaláson voltam Pozsonyban, amikor értesítettek a tűzről, és hazafelé sietve, már Somorjától láttam a füstöt. Amint megérkeztem, annyit mondtam a kollégáknak, hogy hétfőn reggel nyolckor találkozunk, és folytatjuk a munkát. A kamionoknak áruval megrakva hajnali három órakor el kellett indulniuk. A kollégák vasárnap bejöttek, hogy felvegyék a pénteken a tűz miatt elmaradt rendeléseket. A raktárak nem károsodtak és a gyártás újraszervezésével maradéktalanul teljesíteni tudjuk a megrendeléseket. Szlovákia egyik legnagyobb, legmodernebb péksége ez. Egy tűzeset miatt nem bocsáthatjuk el a szakembereinket. Az egész vezetőség, a tulajdonosok most azon dolgoznak, hogy minél gyorsabban felépítsünk egy ugyanolyan vagy még jobb gyárat, miközben továbbra is folyamatosan el tudjuk látni áruval a megrendelőinket. Ehhez a munkához mindenkire szükségünk van, a 320 dolgozó közül senkit sem tudunk nélkülözni. A kiégett csarnokot egy hónapon belül rendbe hozzuk, kora ősszel beindul a részleges gyártás is, és legkésőbb év végéig helyreáll a rend” – zárta az igazgató.