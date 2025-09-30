Különdíjat nyert az Év Faluja versenyben Karva – egyedüli magyar településként

Lapunk megkeresésére Duka Gábor (független) karvai polgármester elmondta, 2015-ben egyszer már versenyeztek, de a tapasztalaton kívül akkoriban mást nem nyertek. Idén aztán a határidő előtti napon beadták a pályázatot – merthogy a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest már több mindenre tudtak hivatkozni.

Aki jár Karván, az tudja, hogy a községben évről évre igyekeznek fejleszteni a Duna-partot – pontosabban a Dunakorzót – és környékét, amely a szó szoros értelmében egybeépült a falu központjával. A 16 méter magas kilátó mellett hangulatos park található, s erre halad el az Eurovelo6-os nemzetközi kerékpárút – míg 2023 végétől már egy látogatóközpont is várja a turistákat. A falu pedig többek között olyan programokkal is igyekszik népszerűsíteni a Dunát, mint a „bőgős“ csónakázás.

A polgármester elmondta: mindez tetszett a terepet bejáró bizottságnak is. Ám akkor még nem bízott a sikerben: „Mondtam, hogy én realista vagyok, s tudom, hogy mi nem nézünk ki úgy, hogy a versenyt megnyerjük“. Ennek ellenére azért bízott a 19 éves munka értékében.

A nem túlságosan magas, ezer eurós pénzdíj mellett a község többre becsüli magát a címet, amelyet majd valamilyen formában a Dunakorzón is fel fognak tüntetni.:

„A morális elismerés a jelentősebb. Mert mindig vannak kétkedők, akik a fejlesztésekkel kapcsolatban azt kérdezik, hogy »minek ez?«. Hát itt van a válasz, itt van az eredmény.“

Kérdésünkre elmondta, hogy a következő lépés egy fedett terasz létrehozása lesz, amely alatt 200 embert is le tudnak ültetni – de vannak még további, elbírálás alatt álló pályázataik is.