Különdíjat nyert az Év Faluja versenyben Karva – egyedüli magyar településként

Vataščin Péter felvétele

A karvai Duna-part - bal oldalon a 2023-ban átadott látogatóközponttal

A szlovákiai magyar nyelvterületről idén egyedül Karva község lett sikeres az Év Faluja versenyben. A Duna menti község a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SAŽP) különdíját nyerte el.

2025-ben a Pozsony megyében található Gidrafa (Budmerice) nyerte el az Év Faluja címet. A mintegy 2500 fős község ennek köszönhetően Szlovákiát képviselheti majd egy európai versenyben. A második helyet az árvai Zákameneklin (Zákamenné) szerezte meg, míg harmadikként a Kassa melletti Enyicke (Haniska) végzett.

Juraj Moravčík SAŽP-igazgató szerint komplex módon vették figyelembe egy-egy falu adottságait: 

a természetvédelmen kívül a történelmi és kulturális értékeket, illetve az önkormányzat gazdálkodását is figyelembe vették, de külön szempotn volt a lakosok összetartozás-érzete és a közösségi élet is.

A versenyt – amelybe idén rekordszámú, összesen 28 település kapcsolódott be – a környezetvédelmi minisztérium és a SAŽP írták ki – míg a megmérettetés általános partnere a Coop Jednota. A további támogatóknak köszönhetően összesen 50 ezer eurónyi pénzdíjat osztottak szét a díjazott községeknek az összes versenykategóriában. Ezek közül az egyik volt a SAŽP különdíja, amelyet a Komárom járásbeli Karva kapott meg.

Kapcsolódó cikkünk
Karva
A „szelíd turizmust“ szolgálja a karvai látogatóközpont

Lapunk megkeresésére Duka Gábor (független) karvai polgármester elmondta, 2015-ben egyszer már versenyeztek, de a tapasztalaton kívül akkoriban mást nem nyertek. Idén aztán a határidő előtti napon beadták a pályázatot – merthogy a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest már több mindenre tudtak hivatkozni.

Aki jár Karván, az tudja, hogy a községben évről évre igyekeznek fejleszteni a Duna-partot – pontosabban a Dunakorzót – és környékét, amely a szó szoros értelmében egybeépült a falu központjával. A 16 méter magas kilátó mellett hangulatos park található, s erre halad el az Eurovelo6-os nemzetközi kerékpárút – míg 2023 végétől már egy látogatóközpont is várja a turistákat. A falu pedig többek között olyan programokkal is igyekszik népszerűsíteni a Dunát, mint a „bőgős“ csónakázás.

A polgármester elmondta: mindez tetszett a terepet bejáró bizottságnak is. Ám akkor még nem bízott a sikerben: „Mondtam, hogy én realista vagyok, s tudom, hogy mi nem nézünk ki úgy, hogy a versenyt megnyerjük“. Ennek ellenére azért bízott a 19 éves munka értékében.

A nem túlságosan magas, ezer eurós pénzdíj mellett a község többre becsüli magát a címet, amelyet majd valamilyen formában a Dunakorzón is fel fognak tüntetni.: 

„A morális elismerés a jelentősebb. Mert mindig vannak kétkedők, akik a fejlesztésekkel kapcsolatban azt kérdezik, hogy »minek ez?«. Hát itt van a válasz, itt van az eredmény.“

Kérdésünkre elmondta, hogy a következő lépés egy fedett terasz létrehozása lesz, amely alatt 200 embert is le tudnak ültetni – de vannak még további, elbírálás alatt álló pályázataik is.

Karva
Év faluja
Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség
környezetvédelmi minisztérium
