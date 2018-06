A község tulajdonába kerülhet a tornai vár

A helyi önkormányzat már évekkel ezelőtt megkezdte a vár és a hozzá tartozó telek tulajdonjogával kapcsolatos eljárást. Lassan lezárul a folyamat, a polgármester szerint a vár már a nyár végén a falué lehet.

A Szepsihez közeli község határában álló várat sok turista látogatja. Oravecz Attila polgármester lapunknak elmondta, az ingatlan elbirtoklását azért is tartják fontosnak, hogy elkezdhessék a vár megmaradt falainak konzerválását és felújítását. „Eddig nem volt tulajdonosa a várnak. A várrom alatti földterület az államé, viszont az Állami Erdők törődik vele. Idén sikerült megkötni a bérleti szerződést a területről, illetve arról a részről, ahonnan korábban felvonóval hordták fel az építőanyagot a várba” – mondta lapunknak a polgármester. Hozzátette, a szerződéssel a telek megvásárlását is elindították, de előtte szeretnék a várat épületként bejegyeztetni a telekkönyvi hivatalban. „Településünkön számos nemzeti kulturális emlék van, de a várra különösen büszkék vagyunk. Ha sikerül megszerezni a tulajdonjogot, támogatásokért folyamodhatunk, amiből megkezdjük a falak konzerválását, de turisztikai ösvények és érdekességek kiépítése is szóba jöhet” – tette hozzá Oravecz, és elárulta, amint övék lesz a vár, kitűzik rá Torna község zászlaját, és korabeli viseletben, különleges rendezvény keretében megünneplik a várfoglalást.

A tornai várat 1357-ben Nagy Lajos király engedélyével a Tornay fivérek építették. A Gömörből a Szepességbe vezető útvonal védelmét látta el, később Torna vármegye központja lett. A 15. században a Felső Magyarországot elözönlő husziták rabolták a környéket, a várat is ostromolták. Mátyás király uralkodása alatt sikerült elűzni őket. Az erősödő török veszély miatt átépítették, ekkor kapta rondelláit. A vár veszte 1685-ben volt, amikor a kurucok többször is elfoglalták, és innen irányították a Habsburgok elleni felkeléseket. Ezért császári parancsra leromboltatták, ezzel is megelőzve a kurucok portyázásait. Utoljára 1848-ban találtak benne menedéket a szabadságharcosok, de egy tűzvész végleg lakhatatlanná tette. A vár azóta romos, és egyre rosszabb állapotban van.