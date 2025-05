Központban a szlovákiai magyar oktatásügy – a „hogyan továbbra?” keresték a választ a SJE konferenciáján

A roma tanulók kérdése

A témák között felmerült a szlovákiai magyar oktatási hálózatban tanuló roma gyerekek kérdése is. Sullivan Ferenc elmondta:

a magyar iskolakezdő korosztály kb. 40%-a számít romának az évismétlőkkel együtt. Utóbbiak nélkül ez az arány valamennyivel alacsonyabb, ill. nem emelkedett robbanásszerűen az elmúlt 20 évben.

Ugyanakkor azt látni, hogy helyileg, intézményi szinten koncentrálódik a romák jelenléte.

Horváth Anita tallósi iskolaigazgatóként ehhez azt fűzte hozzá, hogy egy ideje több olyan iskola veszi fel velük a kapcsolatot, akik „hasonló cipőben járnak, mert szeretnék megismerni az hasonló közösségekkel való munkát“. Ezzel arra utalt, hogy az intézményükben hosszú évek óta innovatív és inkluzív módon kezelik és oktatják a roma tanulókat.

A fenntartható iskola

A vita során többen más diáklétszámot mondtak arra a „határra“, amelytől kezdve anyagilag még fenntartható egy iskola. Másokkal összhangban Domin István is 120 diáknál húzta meg a vonalat. Mint mondta, ha valaki közgazdászként tekint a rosszabb számokkal rendelkező iskolákra, akkor azt mondja, hogy ezeket be kell zárni. Polgármesterként azonban úgy látja, hogy a helyi szereplőknek még ilyenkor is az az érdeke, hogy az intézmény megmaradjon, mivel azoknak közösségalkotó szerepük van – még akkor is, ha tudatosítják, milyen óriási megterhelést jelent például az iskolaépületek fenntartása és fejlesztése.

A vitához hozzászólván Győző Andrea, a búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatója többek közt elmondta: ha a szülőnek joga van iskolát választani, akkor a minőség alapján fog dönteni. Ezért ők maguk arra fókuszálnak, hogy minőségi oktatást nyújtsanak. Komoly problémaként utalt viszont az újszülöttek folyamatosan csökkenő számára, ill. arra, hogy a pedagógusok belefáradnak a mindennapos küzdelmekbe, akiket emiatt is sokszor nagyon nehéz motiválni.

Madarász Róbert ehhez kapcsolódva aláhúzta: ő maga egy iskolaközpontot igazgat, s ő „hisz“ ebben a modellben – még ha „nem is nagyon tehet mást“. Példaként hozta fel, hogy az ilyen iskola köré szerveződő közösség ha kis lépésekben is, de képes fejleszteni az intézményt. A Marianum így építette fel a saját kollégiumát „mindenféle állami támogatás nélkül, közadakozásból és centekből, fillérekből“. „Igaz, hogy évekig tartott, hat évig építettük, de ma már van kollégiumunk, és el tudjuk a diákjainkat szállásolni“ – fejtegette, majd hozzátette: