Közel húsz kilogrammos tumort távolítottak el egy nő hasából a komáromi kórházban

Az orvosok sikeresen eltávolítottak egy 62 éves nő hasüregéből egy 18,6 kilogrammos daganatot – közölte kedden Dmytro Tsyhyka onkológiai sebész.

A tumor súlyosan veszélyeztette a beteg életét. A nő körülbelül tíz éve tudott a jelenlétéről, de a műtéttől való félelme miatt halogatta a beavatkozást – írja a Nový Čas.

Ez idő alatt a daganat fokozatosan nőtt, végül a hasüregben található szervekhez ért, és elkezdte őket nyomni, ami már kínzó fájdalmakkal járt. A sebészek az urológus szakorvossal együttműködve teljes egészében kioperálták a tumort anélkül, hogy más szerveket is el kellett volna távolítani.

A műtét után a betegnél nem léptek fel szövődmények – az állapota jelenleg is stabil, orvosi és ápolói felügyelet mellett gyógyul.