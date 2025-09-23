Régió

Közel húsz kilogrammos tumort távolítottak el egy nő hasából a komáromi kórházban

komáromi kórház
Vataščin Péter felvétele

Illusztrációs felvétel

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Ritkaságszámba menő műtétet hajtottak végre a sebészek.

Az orvosok sikeresen eltávolítottak egy 62 éves nő hasüregéből egy 18,6 kilogrammos daganatot – közölte kedden Dmytro Tsyhyka onkológiai sebész.

A tumor súlyosan veszélyeztette a beteg életét. A nő körülbelül tíz éve tudott a jelenlétéről, de a műtéttől való félelme miatt halogatta a beavatkozást – írja a Nový Čas.

Ez idő alatt a daganat fokozatosan nőtt, végül a hasüregben található szervekhez ért, és elkezdte őket nyomni, ami már kínzó fájdalmakkal járt. A sebészek az urológus szakorvossal együttműködve teljes egészében kioperálták a tumort anélkül, hogy más szerveket is el kellett volna távolítani.

A műtét után a betegnél nem léptek fel szövődmények – az állapota jelenleg is stabil, orvosi és ápolói felügyelet mellett gyógyul.

komáromi kórház
kórház
Komárom
műtét
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?