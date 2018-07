Korszerűsítés a dunaszerdahelyi kórházban

Dunaszerdahely | Tegnap átadták a kórház új ortopédiai rendelőjét és a teljesen felújított összekötő folyosót, amely a régi és az új épületet köti össze. Ennek költségét, 180 ezer eurót önerőből fizette a kórház. Ide került a folyosótól teljesen elkülönített új büfé, egy optikai szaküzlet, valamint egy kisebb pékség is.

Felújították a földszinti vécéket is. A világos burkolóanyagoknak, a festésnek és a világításnak köszönhetően, sokkal tágasabbnak tűnik az átjáró. Bock Szilvia, a kórház igazgatója elmondta, a tavaly felújított előtérrel együtt ez a rész is a betegek kényelmét szolgálja. Itt kapott helyet az új ortopédiai rendelő is, amelyet Gašpar Mária helyettes főorvos vezetésével augusztus 1-jén kezdi meg működését. „Addigra biztosan megérkezik valamennyi bútor és felszerelés is. Külön öröm számomra, hogy nemcsak új rendelőt kapott az ortopédia, hanem kaptunk hozzá egy műtőt is, ahol a kisebb, teljes altatást nem igénylő műtéteket lehet elvégezni, ezzel is csökkentve a nagy műtő leterheltségét. A rendelő előtt külön váróterem van, a pácienseknek nem kell az összekötő folyosón várakozniuk – nyilatkozta Gaspar Mária.

Tomás Král, a kórházat üzemeltető Svet zdravia szóvivője azt is elmondta, hogy az új rendelő megnyitása egy nagy álom megvalósításának első lépése. Mivel a dunaszerdahelyi ortopédiai osztály pácienseinek fele a járáson kívülről érkezik, úgy döntöttek, a közeljövőben mozgásszervi centrumot építenek ki, ahol ortopédiai, rehabilitációs és sportorvosi szempontból tudnák kezelni a betegeket. Már évek óta törődnek a DAC futballcsapatának játékosaival, de a Szlovák Kosárlabda-szövetség játékosaival is, ennek az osztálynak az orvosai foglalkoznak mozgásszervi gondjaikkal és kísérik őket a nemzetközi tornákra szerte a világba. „Az következő két évben nagyszabású felújításokra készülünk, ezeket már európai uniós támogatással végezzük el. Az első fázisban a sebészeti osztályt újítjuk fel, utána következik a multidiszciplináris intenzív osztály, majd a sürgősségi részleg. A közbeszerzések már folyamatban vannak, a beruházás összértéke 3,8 millió euró. A kórház természetesen a felújítás alatt is zavartalanul működik” – nyilatkozta lapunknak Bock Szilvia igazgató. (sk)

A Svet zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.