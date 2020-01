Konszolidálják a veszteségeket felhalmozó céget Párkányban

A város képviselő-testülete a január 17-ei, rendkívüli önkormányzati ülésen megszavazta, hogy a csődközelbe jutott, az NHSZ Tatabányával közös KSOH nevű cégétől ingóságokat és műszaki berendezéseket vegyen meg azzal a feltétellel, hogy a KSOH a pénzt csak kölcsöntörleszrésre fordíthatja. A megállapodás értelmében Párkány a cégtől megveszi a parkolóautomatákat, 719 darab 120 literes és 419 darab 1100 literes hulladékgyűjtő edényt. Mindezekért Párkány összesen 42 ezer eurót fizet a KSOH-nak, ám a cég ebből a pénzből köteles kifizetni a 35 ezer eurós kölcsönét. Ezek után Párkány összes cégbeli vagyonáról törlik a zálogjogot. Ezt a megállapodást a KSOH új felügyelőtanácsa és a cég igazgatótanácsa is jóváhagyta. Ettől függetlenül zajlik a KSOH gazdasági átvilágítása is. Eugen Szabó polgármester közölte, hogy január 28-án újabb rendkívüli önkormányzati ülés lesz, ott kerül majd napirendre, hogy Párkány megveszi-e a tatabányaiaktól a KSOH 65 százalékos, azaz többségi tulajdonrészét. Ez annak is függvénye, vajon mivel végződik az átvilágítás. Addigra a részletes gazdasági jelentés is elkészül.

Kizárták a nyertest

Párkány tavaly novemberben közbeszerzést írt ki a hulladékelhordásra. A tenderre 3 cég jelentkezett. Eredményt a város még nem hirdetett, de mint az a mostani ülésen kiderült, a legjobb ajánlatot benyújtó céget január nyolcadikán kénytelenek voltak kizárni a közbeszerzésből, mert a Párkány által szorgalmazott további kiegészítéseket nem adta le határidőre. A sorrendben második legjobb ajánlatot tevő cég viszont drágább szolgáltatást kínál, mint amit a városi költségvetés megenged. „Nyertest hirdethetünk, ám előbb szükséges, hogy tárgyaljunk a céggel az ár mérsékléséről? – taglalta Eugen Szabó. A polgármester hozzátette, a város nem köteles mindenáron szerződést kötni. Még az sincs kizárva, hogy törlik a közbeszerzést.

Kistraktorok, rendőrautó

A rendkívüli ülésen a képviselők arról is döntöttek, hogy Párkány két új kistraktort vásárol a közterületfenntartási és karbantartási munkák elvégzésére, és vesznek egy új személyautót is a városi rendőrség számára. A traktorokkal a közterületek kaszálását, a hókotrást, az utak, járdák tisztán tartását is el tudják látni, a szervizelés és az alkatrészutánpótlás biztosított, szükség esetén pótjármű is rendelkezésre áll – mondta a polgármester. Új rendőrkocsira pedig azért van szükség, mert a jelenlegi már 400 ezer kilométert futott le, egyre drágább a javítása, szervizelése. A jelenlegi rendőrautó tartalék járműként szolgál majd tovább, illetve a város kommunális feladatainak ellátásában segít. Az új járműveket lízingre vásárolja meg a város. A képviselő-testület a rendkívüli ülésen tudomásul vette, hogy ifjabb Ján Oravec képviselő lemondott minden önkormányzati bizottságbeli és felügyelőtanácsi posztjáról. A megüresedett helyekre várhatóan szintén a január végi, rendkívüli ülésen javasolnak majd jelölteket.