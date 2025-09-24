Régió

Gerincműtét előtt áll a felsőszeli kisfiú, véradással ön is segíthet

Fehér Bálint

Fehér Bálint

Jakubec
Jakubec Ágnes
Felsőszeli |

A véradók segítségét kéri a felsőszeli Fehér család. A kilencéves, SMA 1-es típusú betegséggel küzdő Bálintot október elsején operálják Pozsonyban.

Portálunk májusban számolt be részletesen Bálint állapotáról. Azóta eltelt négy hónap és elérkezett a gerincműtét időpontja. Ahogyan azt korábban megírtuk, titániumból készült implantátumot ültetnek be a gerince mellé, amely a gerinc stabilizálását és támogatását segíti, amit a későbbiekben centiméterenként engednek hosszabbra, ahogyan a kisfiú cseperedik. Az édesanya, Fehér Katalin elmondta, hogy most a véradók segítségét kérik. Aki teheti, segítsen Bálintnak!

A véradónak annyit kell tennie, hogy az adatfelvételkor megadja a beteg nevét, a születése idejét és a pozsonyi kórház adatait, vagyis ezt az adatsort:

Fehér Bálint, 28. 9. 2016. Kórház: Národný ústav detských chorôb NÚDCH, Bratislava

A véradásról szóló igazolást küldjék el az édesanyának, Fehér Katalinnak. Bálint vércsoportja A Rh-pozitív, de más vércsoportúak is adhatnak vért.

Galéria
Vérre van szüksége Fehér Bálintnak
Vérre van szüksége Fehér Bálintnak
Fehér Bálint
SMA betegség
véradás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?