Gerincműtét előtt áll a felsőszeli kisfiú, véradással ön is segíthet

Portálunk májusban számolt be részletesen Bálint állapotáról. Azóta eltelt négy hónap és elérkezett a gerincműtét időpontja. Ahogyan azt korábban megírtuk, titániumból készült implantátumot ültetnek be a gerince mellé, amely a gerinc stabilizálását és támogatását segíti, amit a későbbiekben centiméterenként engednek hosszabbra, ahogyan a kisfiú cseperedik. Az édesanya, Fehér Katalin elmondta, hogy most a véradók segítségét kérik. Aki teheti, segítsen Bálintnak!

A véradónak annyit kell tennie, hogy az adatfelvételkor megadja a beteg nevét, a születése idejét és a pozsonyi kórház adatait, vagyis ezt az adatsort:

Fehér Bálint, 28. 9. 2016. Kórház: Národný ústav detských chorôb NÚDCH, Bratislava

A véradásról szóló igazolást küldjék el az édesanyának, Fehér Katalinnak. Bálint vércsoportja A Rh-pozitív, de más vércsoportúak is adhatnak vért.