Fotó: Facebook/Mesto Komárno – Komárom Város
Komáromi férfi támadt bottal fényes nappal a Klapka téren
Több járókelő szeme láttára.
A Komáromi Városi Rendőrség eljárást indított egy 52 éves helyi férfi, J. R. ellen, aki augusztus 20-án a Klapka téren fényes nappal több szemtanú jelenlétében bottal rátámadt egy 50 éves komáromi lakosra, P. B.-re. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.
A rendőrségi közlés szerint a támadás oka egyelőre nem ismert. Az elkövető szervezetében 0,825 ezrelék alkoholt mutattak ki. A férfi tettéért közigazgatási eljárás keretében felel majd.
