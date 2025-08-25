Régió

Komáromi férfi támadt bottal fényes nappal a Klapka téren

01

Fotó: Facebook/Mesto Komárno – Komárom Város

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Több járókelő szeme láttára.

A Komáromi Városi Rendőrség eljárást indított egy 52 éves helyi férfi, J. R. ellen, aki augusztus 20-án a Klapka téren fényes nappal több szemtanú jelenlétében bottal rátámadt egy 50 éves komáromi lakosra, P. B.-re. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrségi közlés szerint a támadás oka egyelőre nem ismert. Az elkövető szervezetében 0,825 ezrelék alkoholt mutattak ki. A férfi tettéért közigazgatási eljárás keretében felel majd.

