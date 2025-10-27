Régió

Komárom tovább fejleszti a városi tömegközlekedést

Több mint 218 ezer utast szállítottak az év első kilenc hónapjában a komáromi városi buszok, a 2024-es évben pedig 319 ezret. Ez 40%-os éves növekedést jelentett – tájékoztatott a városháza.

A komáromi városi tömegközlekedés továbbra is ingyenes, a járatok már szerepelnek a Google Maps szolgáltatásában, így megtervezhető az út. Ugyanezt szolgálja az e-shop Ubian mobilszolgáltatás, amely a vidéki járatokról is tájékoztat. 

Az önkormányzat felújította a központi autóbusz-állomást és több buszmegállót. A buszok klimatizáltak és ingyenes wifi-hozzáférést nyújtanak. Az önkormányzat folytatja a fejlesztéseket, a következő hónapokban a közlekedési infrastruktúra felújítását és elektromos kijelzőtáblák elhelyezését tervezi a megállókban. 

További fő célkitűzés az akadálymentesítést, hogy az idősek, a mozgáskorlátozottak és a babakocsis kismamák is könnyebben utazhassanak – tájékoztatott az önkormányzat.

