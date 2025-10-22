Kőkori gabonatárolót, avar sírokat és kora újkori temetőt is találtak Párkányban

Városi telken, egy leendő építkezési területen dolgoznak a napokban a felsőszeli Archeocenter munkatársai. A vonatkozó területen ugyanis más-más korból származó sírokra, csontvázakra, temetkezési helyekre bukkantak.

Ugyan nem szenzációs leletekről van szó, de azok szakmai jelentősége nem lebecsülendő. A feltárt sírok, az elhunytak mellett talált tárgyak, eszközök és tartozékok egészen a rézkorig vezethetők vissza, sőt, a szakemberek most egy kőkori gabonatároló vermet is találtak. A csontvázak helyzetéből, de még a földtani rétegek vizsgálatából is tudományos következtetések vonhatók le.

Ivan Horváth vezető régész tájékoztatott bennünket a helyszínen arról, hogy mit is rejtett évezredekig a föld mélye a mai Párkány területén.

A kőkortól az újkorig

A most feltárt terület legrégebbi lelete egy gabona illetve élelmiszer tárolására használt, szabályos kör alakú verem. Ez feltehetőleg az újkőkorból, az ún. zselízi kultúra korából származik, de vannak rézkori leletek is.

Ebből a korból két sírt tártak fel – jellegzetes, görnyedt pózban, az oldalukon feküdtek a csontvázak. Mintegy ötezer éves nyughelyekről van szó.

Az ásatási területen feltártak egy tágasabb temetkezőhelyet is, közel hatvan sírt az Avar Kaganátus korából, tehát a 7–8. századból. Ebből a korszakból eddig harminc sírt vizsgáltak meg. A terület egy másik részén pedig egy felszámolt temetőre is ráleltek, mégpedig az akkori Kakath település sírkertjére, a 16. és a 17. század fordulójáról. Ebből a korszakból két-három sírt tártak fel eddig.

„A legérdekesebb leletek az avar korból származnak. Ezekről megállapítható, hogy az elhunytak helyzete a nyugat–kelet irányt mutatja, azaz a koponya nyugati irányban fekszik, az alsó végtagok keleti irányba mutatnak – a helyzetből adódóan. Persze kivételeket is találtunk, az egyik sírhely pozíciója észak-déli, egy másik pedig kimondottan ellentétes irányú, azaz az elhunyt feje déli irányban feküdt, a lábai pedig északi irányba mutattak” – taglalta Ivan Horváth.

Ezekben a sírokban kerámiaedényeket is találtak, a férfiakat sokszor késsel temették el, a nőket pedig réz és ezüst ékszerekkel. Épületmaradványokat nem találtak, így nincs szó arról, hogy avar kori települést vizsgálnának.