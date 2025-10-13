Újabb tragédia történt, ezúttal Pozsonyban.
Kizuhant a harmadik emeleti erkélyről, szörnyethalt az idős bácsi
Kizuhant egy 71 éves férfi a harmadik emeleti lakásának erkélyéről Pozsonyban, a Gogol (Gogoľova) utcában – tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség.
Az idős bácsi az esés következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset hétfőn délelőtt 11 óra tájékán történt, a környékbeliek értesítették a 158-as segélyhívót.
Az ügyben a rendőrök nyomozást indítottak, a vizsgálatok még folyamatban vannak.
