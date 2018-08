Kiszáradt a Tisza-holtág

Nagytárkány | Megint nincs víz a Tisza-holtágban. A Tisza-parti település vezetése egy határon átnyúló projekt keretében szeretné megoldani, vagy legalább enyhíteni a község határában található holtágat sújtó problémákat.

A 2005 óta nemzetközi védettséget élvező, 4 kilométer hosszú, 734 hektáros ramsari-területen hosszú ideje komoly gondokat okoz a rendszeres vízutánpótlás hiánya. A 19. század utolsó évtizedéig a folyó főmedrét 2012 nyarán fű nőtte be, egy évvel később tömeges halpusztulás volt itt, de a helyzetet akkor egy áradás megoldotta. 2014-ben a meder újra kiszáradt, s bár időnkét valamelyest javult a helyzet, a vízhiány gyakorlatilag állandósult. A probléma megoldását nemcsak a ramsari-területekre vonatkozó szigorú szabályozás és a pénztelenség nehezíti, hanem a holtág medre körüli parcellák tulajdonjogi viszonyainak rendezetlensége is. Kopasz József, Nagytárkány polgármestere lapunknak elmondta, a helyzeten javított, hogy a gátba, a horgászszövetség kezdeményezésére a vízügyesek néhány áteresztő csövet helyeztek el. 2017-ben a holtág ennek ellenére újra kiszáradt, majd idén tavasszal némi víz került a mederbe, ám a mostani szárazság miatt a holtágban most megint nincs egy csepp víz sem.

A polgármester tájékoztatása szerint a község most határon átnyúló projekt keretében próbál pénzt szerezni a gondok enyhítésére. A Via Carpatia programban a magyarországi Döge községgel együtt 50 ezer eurót pályáztak meg, azon a településen is hasonló problémákkal küzdenek. Ennek a pénznek egy részéből biztosan kitakaríthatnák a holtágat, és a környéken lévő illegális szemétlerakatokat is felszámolhatnák. A helyzeten sokat javítana, ha a folyón komolyabb árhullám vonulna le, amilyen utoljára több mint tíz évvel ezelőtt volt.