Kiskorúakat kényszerítettek prostitúcióra, előtte bedrogozták őket

A rendőrség illegális migráció elleni egysége a szobránci határ- és idegenrendészeti szolgálattal együttműködve, a „Bakita” elnevezésű akció részeként két személyt vett őrizetbe a múlt héten a Galántai járásban. A 40 éves férfit és a 26 éves nőt emberkereskedelemmel, valamint fiatalkorúak erkölcsi nevelésének veszélyeztetésével gyanúsítják.

A rendelkezésre álló információk alapján a nő egy akkor 16 éves, mentális és egészségügyi fogyatékossággal élő lányt többször is különböző társkereső oldalakra regisztrált, ahol a nevében szexuális szolgáltatásokat kínált pénzért. A szolgáltatásokból származó bevételt a lány a gyanúsítottaknak adta át, akikkel közös háztartásban élt. A nyomozás szerint a férfi és a nő kábítószereket is adtak a lánynak, hogy rávegyék a szolgáltatások nyújtására. A kizsákmányolás a sértett nagykorúsága után is folytatódott, egészen 2024 végéig, amikor a lány egy ügyfél közreműködésével jelezte, nem önként cselekszik.

Az eljárás során egy másik áldozat, az áldozat 14 éves rokona is azonosításra került. A gyanúsítottak pszichikai nyomásgyakorlással vették rá őt szexuális szolgáltatások nyújtására. A bevételt szintén át kellett adnia a férfinak, aki ebből fedezte saját megélhetését és kábítószer-fogyasztását. A férfi arra is utasította a fiatalkorút, hogy fogyjon le, hogy „vonzóbbá váljon”. A lányt 2024 decembere és 2025 februárja között napi rendszerességgel kínálták fizetős együttlétekre.

A bíróság elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. Amennyiben bűnösségük beigazolódik, 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik őket.