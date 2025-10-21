Mivel nem volt és nem is lehetett jogosítványa, ezért úgy döntött, „kölcsönveszi” szülei autóját.
Kilopta édesanyja retiküljéből a kocsikulcsot, a városban száguldozott egy tini (VIDEÓ)
A Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság motoros járőrei szombaton, hajnali 1.50 körül megállítottak egy Hyundait, amely a Pozsonyszőlősi (Vajnorská) utcán haladt, és amikor meglátta a rendőrkocsit, felgyorsított.
A gyanús viselkedés miatt megvalósított igazoltatás során felszólították a sofőrt, hogy mutassa fel a jármű papírjait és a jogosítványát, ezeket azonban nem tette meg.
A rendőrök kiderítették, hogy egy 15 éves fiúról van szó, aki a szülei tudta nélkül ült be a volán mögé, és vezette az autót – egyszerűen kilopta a kocsikulcsot édesanyja retiküljéből.
A helyszínre érkezett a fiú törvényes képviselője, akinek a jelenléte mellett a járőrök jegyzőkönyvet vettek fel a szabálysértés kivizsgálásának eredményéről. A tinédzsert eltiltották a további vezetéstől.
