Kigyulladt egy lakóház, rendkívüli helyzetet hirdettek a városban

Lángra kapott egy többemeletes épület szerda éjszaka.

Kigyulladt egy lakóház és annak tetőtere szerdán 22.00 tájékán Zsolnán, a Pozsonyi (Bratislavská) utcában. Az épületben összesen 21 személy – köztük 6 gyermek – tartózkodott – számolt be riportjában a Markíza.

A lakókat a tűzoltók fokozatosan evakuálták, és ideiglenesen a közeli alapiskola tornatermébe vitték.

Zsolna önkormányzata éjfél után rendkívüli helyzetet hirdetett ki a tűzeset miatt. „Azt, hogy mi okozhatta a tüzet, egyelőre nem tudjuk, a vizsgálatok még zajlanak. További lépésekről a válságstáb ülésén fognak dönteni” – közölte a városháza szóvivője, Katarína Gazdíková.

Zsolna polgármestere, Peter Fiabáne a válságstáb reggeli értekezlete után elmondta, a tűzeset következtében a lakóépületben 300 ezer eurós anyagi kár keletkezett.

A városban korábban is előfordult hasonló tűzvész, legutóbb öt évvel ezelőtt égett le több panelház.

