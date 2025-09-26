Régió

Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron

Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
A szerző felvétele
Károly Zsolt
Károly Zsolt

Kigyulladt egy kamion a Lévai és a Nagykürtösi járás határán.

Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak az Ipolysághoz vezető járáshatár menti útvonalon. A szakaszt lezárták. Egyelőre a forgalom áll.

Az autósok Ipolyhídvég és Drégelypalánk határon tudnak kerülni Ipolyság felé.

Pontos információnk nincsenek, távolból a rakomány oltását látni.

Galéria
Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
+1fotó
kigyulladt kamion
közlekedési baleset
rendőrség
útzár
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?