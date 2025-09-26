Kigyulladt egy kamion a Lévai és a Nagykürtösi járás határán.
Kigyulladt egy kamion, torlódás van a járáshatáron
Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak az Ipolysághoz vezető járáshatár menti útvonalon. A szakaszt lezárták. Egyelőre a forgalom áll.
Az autósok Ipolyhídvég és Drégelypalánk határon tudnak kerülni Ipolyság felé.
Pontos információnk nincsenek, távolból a rakomány oltását látni.
