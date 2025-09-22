A helyszínen tűzoltók és mentők dolgoznak.
Kigyulladt az Ikea gyártócsarnoka, a közelben élők robbanást hallottak (VIDEÓ)
Hétfőn robbanás történt az Ikea malackai gyárának területén, amelyet követően tűz ütött ki – írja a JOJ tévé.
A helyszínen tűzoltók és mentők dolgoznak, a beavatkozás idejére krízisstábot hívtak össze.
A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, és a tűz nem terjedt át a környező épületekre. A beavatkozás és a kárfelmérés továbbra is zajlik.
Az Ikea egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az eset körülményeiről.
