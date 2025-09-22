Kigyulladt az Ikea gyártócsarnoka, a közelben élők robbanást hallottak (VIDEÓ)

Hétfőn robbanás történt az Ikea malackai gyárának területén, amelyet követően tűz ütött ki – írja a JOJ tévé.

A helyszínen tűzoltók és mentők dolgoznak, a beavatkozás idejére krízisstábot hívtak össze.

A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, és a tűz nem terjedt át a környező épületekre. A beavatkozás és a kárfelmérés továbbra is zajlik.

Az Ikea egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az eset körülményeiről.