Meteorológusok elárulták a pontos dátumot.
Kiderült, mikor tér vissza a vénasszonyok nyara
Bár az elmúlt napokban jelentős lehűlés történt, a meteorológusuk szerint még nem veszett el teljesen annak az esélye, hogy visszatér a vénasszonyok nyara.
Szerdától egészen szombatig borongós, esős, szeles időjárás uralkodott az országban, és a helyzet vasárnap sem fog változni, a nappali csúcshőmérséklet jövő héten pedig akár 10 fok alá is bezuhanhat egyes napokon.
Az előrejelzések azt mutatják, hogy október első hétvégéjén beköszönt a vénasszonyok nyarának idei második hulláma. Ha hihetünk a legfrissebb prognózisoknak, akkor 20-25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.