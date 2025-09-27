Kiderült, mikor tér vissza a vénasszonyok nyara

Bár az elmúlt napokban jelentős lehűlés történt, a meteorológusuk szerint még nem veszett el teljesen annak az esélye, hogy visszatér a vénasszonyok nyara.

Szerdától egészen szombatig borongós, esős, szeles időjárás uralkodott az országban, és a helyzet vasárnap sem fog változni, a nappali csúcshőmérséklet jövő héten pedig akár 10 fok alá is bezuhanhat egyes napokon.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy október első hétvégéjén beköszönt a vénasszonyok nyarának idei második hulláma. Ha hihetünk a legfrissebb prognózisoknak, akkor 20-25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.