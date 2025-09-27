Régió

Kiderült, mikor tér vissza a vénasszonyok nyara

A jövő héten jön a vénasszonyok nyara
Németi Róbert felvétele
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Meteorológusok elárulták a pontos dátumot.

Bár az elmúlt napokban jelentős lehűlés történt, a meteorológusuk szerint még nem veszett el teljesen annak az esélye, hogy visszatér a vénasszonyok nyara.

Szerdától egészen szombatig borongós, esős, szeles időjárás uralkodott az országban, és a helyzet vasárnap sem fog változni, a nappali csúcshőmérséklet jövő héten pedig akár 10 fok alá is bezuhanhat egyes napokon.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy október első hétvégéjén beköszönt a vénasszonyok nyarának idei második hulláma. Ha hihetünk a legfrissebb prognózisoknak, akkor 20-25 fok közötti maximumokat is mérhetünk.

vénasszonyok nyara
időjárás
időjárás-előrejelzés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?