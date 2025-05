Kiállítás nyílt Michnay Ida életéről, aki Georges Clemenceau menye volt

„Michnay Ida mindig valakinek a valakije volt” – kezdte a tárlatvezetést Pukkai Judit, a Galántai Honismereti Múzeum munkatársa, a kiállítás kurátora. Georges Clemenceau fiának felesége, Michnay Gyula nagynénje, Kunffy Lajos festő barátja. De elsősorban édesanya és nagymama. Nevét az előbb felsorolt három férfi kapcsán említik a könyvek és a feljegyzések. A huszadik század első felében rengeteg újságcikk szólt Idáról, de valóságalapjuk nem sok volt. Michnay Ida társadalmi és közéleti szerepet nem vállalt, keveset tudni az életéről. A kiállítás több évtizedes hiányt próbál törleszteni Idával szemben, hogy „megmutassa az embert a legenda mögött”.

Galánta és Diószeg a századfordulón

Michnay Ida 1882-ben született Galántán, egy jómódú, nemesi származású, evangélikus családba. Édesapja a galántai járásbíró volt. A felsőszeli evangélikus templomban keresztelték meg. Gyönyörű, szép szőke lány volt, állítólag a galántai Fő utcán megfordultak utána a férfiak. Akkoriban Galánta nagyközség volt, éppen felvirágozóban; a mintegy 3500 lakosából 1900 magyar nemzetiségű volt, a lakosság másik fele egyenlő arányban német és szlovák nemzetiségű. 1850-ben elérte a várost a vasút, amely az első vasútvonal volt a Monarchia területén, így a város összeköttetésbe került Béccsel, Pozsonnyal és Budapesttel. Pukkai Judit kurátor megemlítette azt is, hogy a vasút révén került Galántára a Kodály család is; még az is meglehet, hogy Kodály Zoltán zeneszerző és Michnay Ida osztálytársak voltak. Ugyanabban az évben születtek, de bizonyíték arra, hogy osztálytársak lettek volna, nincs. Galánta gazdag kulturális élettel rendelkezett, Michnay járásbíró volt a helyi Casinó elnöke. A szomszédos Diószegen akkoriban a Kuffnerék Európa legmodernebb cukorgyárát működtették, közvetve 18 ezer alkalmazottjuk volt. Művészetkedvelők voltak, sokat tettek a környék kulturális fellendítéséért. A legenda szerint Georges Clemenceau a karlsbadi fürdőben együtt kezeltette magát báró Kuffner Károllyal, a diószegi cukorgyár tulajdonosával – innen az ismeretség a két család között. A fürdőben megállapodtak, hogy mérnök fiát Diószegre küldi. Michel Clemenceau 1898-ban érkezett a Kuffner-cukorgyárba mint vegyészmérnök. Michel és Ida közös története is ekkor indult el.