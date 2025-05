Kiállítás nyílik a királyhelmeci gimnazisták alkotásaiból

A fiatal kora ellene rengeteg szakmai tapasztalattal és a nevéhez számos nagy sikert aratott alkotással büszkélkedő Éliás Ádám úgy véli, hogy az ilyesfajta kiállítások óriási inspirációt és sikerélményt jelenthetnek a pályakezdő vagy pusztán csak kreativitásukat kifejezni kívánó gyerekeknek.

Én azt hiszem, hogy a Bodrogközben jó irányban haladnak a fiatal képzőművészek lehetőségei. Ezt a most kiállított alkotások is jól bizonyítják, melyek a 15-16 éves fiatalok saját látásmódját és színvilágát sorakoztatják fel, amelyek különösen érdekesek lehetnek a nagyközönség számára. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a fiatal művészek kifejezhessék magukat és megmutathassák alkotásaikat a helyi közösségnek

– tette hozzá Éliás Ádám, aki az Új Szónak adott válaszaiban azt is hangsúlyozta, hogy bár a képzőművészet oktatása alapvető dolog, nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres alkotóvá váljon.

Jómagam is gimnáziumból kerültem be a művészet világába. Egyértelmű, hogy a művészeti középiskolák egy stabil alapot és biztonságérzetet adnak a tanulók számára, de manapság már a sima gimnáziumok is lehetőségeket kínálnak a szükséges tudás és tapasztalat megszerzésére. Az iskolai háttér fontos, ugyanakkor a képzőművészet területén nem kötelező a sikeres karrierhez