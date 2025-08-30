Régió

Kiadták a riasztást, íme a térkép: ezekben a járásokban zúdul le az özönvíz

Jelentős mennyiségű csapadékra számíthatunk szombaton.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú, citromsárga riadót fújt az eső miatt az ország egyes térségeire.

A riasztást Besztercebánya összes járásra, illetve Zsolna, Eperjes, Kassa, Trencsén és Nyitra megye legtöbb járására adták ki.

Az érintett régiókban a nap folyamán akár 40-55 milliméter, vagy ezt meghaladó mennyiségű csapadék hullhat, ami megnöveli a villámárvizek és lokális jellegű áradások kockázatát.

A figyelmeztetés szombat déltől vasárnap délig lesz érvényben.

