Kezdődik az Albár és Vásárút közötti harmadrendű út hídjának újjáépítése a Dunaszerdahelyi járásban. A beruházás költsége áfával együtt közel 1,2 millió euró. Nyolc hónapon belül be kell fejezni a rekonstrukciót. A forgalmat Alistálon és Nyárasdon keresztül terelik el – tájékoztatott a Nagyszombat Megyei Hivatal kommunikációs osztálya.
Kezdődik az Albár és Vásárút közötti közúti híd felújítása
„A III/1397-es út M7582-es hídjának felújítás után könnyebben lehet majd közlekedni a Dunaszerdahelyi járás települései között" – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.
A munkát az MBM-Group végzi el. Ezzel újabb közúti híd újul meg a régióban, a Dunaszerdahelyi, illetve a Galántai járásban. Folyik a királyrévi, a nagyfödémesi és a Csallóköznádasd közelében levő, több mint 60 éves híd felújítása is.
