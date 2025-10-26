Két személyautó és egy autóbusz ütközött a Magas-Tátrában

Két személyautó és egy autóbusz ütközött vasárnap délelőtt a II/537-es úton, Tátralomnic (Tatranská Lomnica) felől Felsőerdőfalva (Stará Lesná) irányába, a Magas-Tátrában.

A baleset miatt az érintett útszakasz jelenleg nem járható. A rendőrség tájékoztatása szerint a járművezetőket alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely mindegyikük esetében negatív eredményt mutatott.

A forgalmat mindkét irányban Felsőtátrafüred (Horný Smokovec) felől Felsőerdőfalva (Stará Lesná) és Tátralomnic (Tatranská Lomnica) irányába terelik. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a rendőrség utasításait, legyenek türelmesek, és használják az elterelő útvonalat.