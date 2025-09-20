Régió

Két lengyel mászót és egy 11 éves fiút mentettek meg a hegyimentők a Magas-Tátrában

Fotó: hzs.sk

A hegyimentők szombaton két lengyel hegymászónak nyújtottak segítséget a Magas-Tátrában, miután azok előző este, pénteken a sötétben elakadtak a Csorbai Szoliszkó (Štrbské Solisko) térségében – közölte a Hegyi Mentőszolgálat (HZS).

A mászók még péntek este értesítették a hegyimentők segélyhívó központját. Mivel nem voltak sérüléseik, és megfelelő felszereléssel rendelkeztek, a mentőkkel egyeztetve a csúcs alatt töltötték az éjszakát. Szombat reggel azonban nem találták meg a levezető utat, ezért segítséget kértek. A poprádi Helikopteres Egészségügyi Mentőszolgálat (VZZS) helikopterével két hegyimentőt riasztottak a helyszínre, akik légi úton evakuálták őket Csorba-tóra (Štrbské Pleso). Innen – saját kérésükre – önállóan folytatták útjukat.

Szombat reggel egy másik esethez is riasztották a mentőket: egy 11 éves fiút talált el egy elmozdult kő a Batizfalvi próba (Batizovská próba) közelében. A sérült gyermek az arcán, a karján és a gerincén szenvedett sérüléseket. A helyszínre érkező hegyimentők és orvosok ellátták, majd a fiút helikopterrel szállították a poprádi kórházba.

