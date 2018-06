Két hónappal a kassai robbanás után sem lakhatók a panellakások

Kassa | Két hónappal a robbanás után még mindig nem lakhatók az Obchodná utcai panellakások. Április nyolcadikán hatalmas erejű robbanás rázta meg a panelházat, az épület negyedik emeleti lakása – valószínűleg gázszivárgás miatt – felrobbant és teljesen kiégett, a tűz miatt a bejárat összes lakása lakhatatlanná vált.

A robbanás következtében egy 92 éves férfi életét vesztette. Azonnal evakuálták az épületet, de a tűzoltók csak hosszú órák múlva tudták megfékezni a lángokat. Mivel súlyos balesetről van szó, a rendőrségi és tűzoltósági vizsgálatokat szakértők segítik. A vizsgálódás jelenleg is tart, de számos jel is arra utal, hogy erős gázszivárgás okozta a robbanást.

Tart a felújítás

A felújítás azóta is tart, még egyetlen lakásba sem költözhettek vissza a lakók. Silvia Bačovától, a panelházat kezelő cég tulajdonosától megtudtuk, az ablakokat és az ajtókat már kicserélték, és felújították a megrongálódott hőszigetelést is. „Az ablakokra várni kellett, de már kicseréltük őket. Jelenleg az északi oldal hőszigetelésén és a belső vakolaton dolgoznak a munkások, és megkezdték a balkonok átalakítását is. Nemsokára felszerelik az új korlátokat, terveink szerint egy hónapon belül befejeződhetnek a külső munkák” – nyilatkozta lapunknak Bačová. A nyolcemeletes panelházban csak a negyedik emelet alatti lakások lakhatók, de még oda sem tértek vissza a lakók. A villanyvezetékeken kívül már az összes többi vezetéket helyreállították. „A felsőbb emeleteken teljesen tönkrementek a vezetékek, ezért a felújítás miatt ideiglenes villanyvezetékeket szereltek be, hogy üzemeltethessék a gépeket. Teljes felújításra szorul a szellőzőrendszer is” – magyarázta a lakáskezelő vállalat vezetője, és hozzátette, a villanyvezetékeket csak a liftakna teljes rekonstrukciója után szerelik be. Bačová elmondta, szinte az egész épületet fel kell újítani, de a legtöbb munka a negyedik emeleten van. „A robbanásban meghalt nyugdíjas férfi lakását a hozzátartozók már kitakarították, de biztonsági okokból új ablakokat és ajtókat tettünk be. Teljesen ki kell pucolni a lakást” – magyarázta Bačová. Hogy pontosan mikor fejeződik be a munka, senki sem tudja, a lakók abban bíznak, hogy a nyár végén visszaköltözhetnek.

Mindenük odalett

Mivel a lakáskezelő vállalat csak az épület külső részeinek rendbe tételéért felel, a lakások felújítása a tulajdonosokra hárul. Mint megtudtuk, a biztosító csak részben téríti meg a károkat, pedig némelyik családnak mindene odaveszett. A károsultaknak éppen ezért közös bankszámlát nyitottak, ahová a segíteni szándékozók adományait várják. Mostanáig nagyjából kilencezer euró gyűlt össze, de a lakások helyreállítása sokkal többe kerül. Ľubica Průšová, egy hetedik emeleti négyszobás lakás tulajdonosa lapunknak elmondta, a tűzeset óta albérletben laknak. „Az anyagi helyzetünk nem engedi, hogy továbbra is albérletben maradjunk, ezért bármi lesz is, július elején visszaköltözünk a lakásba. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a lakáshitelünket biztosító Ergo cégtől annyit tudtunk meg, hogy a kiégett lakásért nagyjából mindössze ötezer eurót kapunk. Hogy pontosan mi mindent fedezett a biztosításunk, mi sem tudjuk. Eredetileg a Sberbanktól vettük fel a lakáskölcsönt, majd a PrimaBank ügyfelei lettünk, ők pedig automatikusan az Ergo biztosítót választották. A biztosítótól semmilyen szerződést sem kaptunk, mindössze annyit mondtak, hogy a biztosítás megegyezik a Sberbankon keresztül kötött szerződéssel” – nyilatkozta lapunknak a szerencsétlenül járt lakástulajdonos. Hozzátette, a jogászuk szerint a biztosítónak a robbanástól a tűzeseten át szinte mindent fedeznie kellene. „A biztosító most azzal állt elő, hogy mutassuk fel a lakás kitisztítására szánt összeget, illetve azt, hogy mennyit költöttünk a háztartási gépekre. Mindezt két hónappal a tűzeset után követelik rajtunk” – panaszolta Průšová. A szomszédoktól megtudtuk, eddig még egyikük sem kapta meg a kártérítés teljes részét, csak a biztosítók előzetes jelentéseit. Alexander Parajos kassai jogász szerint az ügyfelek többsége sokszor nem szentel kellő figyelmet a lakásbiztosítás kiválasztásának. „A bankok általában csak egy alapcsomagot kínálnak a lakáshitelhez, és a vásárlók ezt sok esetben figyelmen kívül hagyják. Ettől függetlenül a banknak kötelessége ismertetni a biztosítás részleteit. Ezek az apróságok azért is fontosak, hogy az ingatlant még véletlenül se értékelje alá a bank vagy a biztosító. Senkiről sem akarok negatív képet festeni, de minden cég a saját érdekeit nézi, ezért jobb, ha a kölcsönt a banktól, a biztosítást pedig egy arra specializálódott cégtől vagy egy tapasztalt ingatlanügynök segítségével választjuk ki” – magyarázta a jogász, és hozzátette, a biztosítók sokszor ott is hibát követnek el, hogy nem személyesen, hanem egy előre megszabott táblázat alapján értékelik fel az ingatlanokat.

A szerződés alapján

Azt, hogy pontosan hogyan járt el az Ergo a lakástulajdonosok ügyében, az adatvédelmi törvény értelmében nem részletezhették, annyit azonban elmondtak, hogy a cég mindig a megkötött szerződéshez tartja magát. „Mindig az ügyfél érdekét tartjuk szem előtt, persze azzal is tisztában vagyunk, hogy egy ilyen súlyos incidens után a károsultak elbizonytalanodnak, negatívan értékelik a folyamatokat. Cégünk alkalmazottjai állandó kapcsolatban vannak az ügyfelekkel, különösképpen akkor figyelnek oda, ha a hozzánk beküldött információk nem megfelelőek (hiányos vagy nem pontos nyugta, aláíratlan nyomtatványok, stb) – közölte lapunkkal az Ergo egyik alkalmazottja. A biztosító azt is elmondta, hogy a kifizetendő összeg a biztosítás terjedelmétől függ, melyet a szerződésben előre fixálnak. Ha az ügyfél elégedetlen a biztosító hozzáállásával, panaszt nyújthat be vagy felkeresheti a biztosítócég ombudsmanját.