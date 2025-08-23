Rendőrségi rajtaütés: herointerjesztőket fogtak el Nagyszombatban

Az augusztus 20-ai, „Horan” fedőnevű akció során a rendőrök egy 38 éves férfit és a 44 éves nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint Pozsonyból szereztek be heroint, majd otthonukban adagolták és Nagyszombat több helyszínén árusították.

A rendőrök házkutatás, járműátvizsgálás és személyi motozás során több bizonyítékot találtak, köztük kábítószert is.

A szakértői vizsgálat igazolta, hogy a lefoglalt anyag heroin.

A nyomozó mindkét gyanúsított ellen eljárást indított tiltott kábítószer-előállítás és -kereskedelem bűntette miatt. A hatóság indítványozta előzetes letartóztatásukat is.