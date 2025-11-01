Két fiatal vesztette életét közúti balesetben Vágsellye és Farkasd között

A rendőrség elsődleges megállapításai szerint a gépkocsivezető eddig ismeretlen okból letért az útról, járműve többször megpördült, majd az út mentén állt meg. „A balesetben két 18 éves fiatal a helyszínen életét vesztette, míg a 19 éves nő súlyos sérülésekkel kórházba került” – tájékoztatott a szóvivő.

A baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.