Régió

Két fiatal vesztette életét közúti balesetben Vágsellye és Farkasd között

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Két 18 éves fiatal halt meg, egy 19 éves nő pedig súlyosan megsérült abban a közúti balesetben, amely szombaton kora reggel történt Vágsellye közelében, a Farkasd felé vezető úton – közölte Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A rendőrség elsődleges megállapításai szerint a gépkocsivezető eddig ismeretlen okból letért az útról, járműve többször megpördült, majd az út mentén állt meg. „A balesetben két 18 éves fiatal a helyszínen életét vesztette, míg a 19 éves nő súlyos sérülésekkel kórházba került” – tájékoztatott a szóvivő.

A baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.

Galéria
közlekedési baleset
Hozzászólások

