Két 18 éves fiatal halt meg, egy 19 éves nő pedig súlyosan megsérült abban a közúti balesetben, amely szombaton kora reggel történt Vágsellye közelében, a Farkasd felé vezető úton – közölte Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.
Két fiatal vesztette életét közúti balesetben Vágsellye és Farkasd között
A rendőrség elsődleges megállapításai szerint a gépkocsivezető eddig ismeretlen okból letért az útról, járműve többször megpördült, majd az út mentén állt meg. „A balesetben két 18 éves fiatal a helyszínen életét vesztette, míg a 19 éves nő súlyos sérülésekkel kórházba került” – tájékoztatott a szóvivő.
A baleset pontos körülményeit és a felelősség mértékét a rendőrség vizsgálja.
