Két újabb faluban találtak atrazint az ivóvízben

A közegészségügyi hivatal további méréseket végez a területen. Zuzana Drobová, a hivatal szóvivője elmondta, az érintett községeken kívül Felbáron, Nagymagyaron, Nagypakán és Békén is mintát vettek a vízből. A felbári és a nagymagyari vízben nem mutattak ki szennyeződést, Nagypakán és Békén azonban a határértékhez közeli mennyiséget mértek. Robotka Rozália, a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal tisztiorvosa közölte, a közös vízvezetékben, amelyből a két községet ellátják, 114 és 117 nanogramm atrazint mutattak ki a vizsgálatok. A tisztiorvos rámutatott, a laborminták hibalehetősége harminc százalék, és mivel nagyon kis mértékben haladta meg a határértéket a növényvédő szer mennyisége, újra bevizsgálják a mintát és speciális értékelést dolgoznak ki. Az eredményről tájékoztatják az önkormányzatokat.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek decemberben tájékoztatott arról, hogy Csallóköznádasdon, Bakán, Dercsikán, Gellében, Lúcson és Sárosfán meghaladta az egészségügyi határértéket a 2004-ben betiltott növényvédő szer mennyisége. Összesen ötszáz nanogramm peszticid, ebből legfeljebb száz nanogramm atrazin megengedett a vízben. Gellén négyszer, Csallóköznádasdon háromszor nagyobb volt a növényvédő szer aránya. A vízművek aktív szenes szűrőberendezésekkel orvosolta a problémát, már valamennyi érintett községben fogyasztható a vezetékes víz.

Decemberben többen a tétlenség és a hiányos tájékoztatás miatt bírálták a Nyugat-szlovákiai Vízműveket, mivel már novemberben tudtak a szennyezésről, de csak mintegy két héttel később tájékoztatták a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatalt. A vízművek akkor azt állította, a törvényekkel összhangban járt el. A közegészségügyi hivatal azonban máshogy látja a helyzetet, és megbüntette a vízszolgáltatót.

Két hónapja derült ki, hogy atrazinnal szennyezett hat dunaszerdahelyi járásbeli község ivóvízhálózata. Megfelelően működnek a szűrőberendezések, és újra iható a víz, a Közegészségügyi Hivatal figyeli a helyzet alakulását.

A Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal decemberben megtiltotta a vezetékes víz fogyasztását Csallóköznádasdon, Bakán, Dercsikán, Gellében, Lúcson és Sárosfán. A Nyugat-szlovákiai Vízművek aktív szenes szűrőberendezéseket szerelt fel a településeket ellátó kutakban, néhány hete már minden érintett községben iható a víz. A közegészségügyi hivatal mérései alapján megfelelően működnek a szűrőberendezések. „Csallóköznádasdon és Gellében megfelelő az ivóvíz minősége, a szűrés után nem mutattuk ki az atrazint a vezetékes vízben. Hamarosan a sárosfai kút vizét is megvizsgáljuk” – tájékoztatott Zuzana Drobová, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője. Drobovától megtudtuk, hogy a hivatal alkalmazottai mintát vettek azokból a vezetékekből, amelyekben korábban – az egészségügyi határértéken belül – kimutatták a növényvédő szer jelenlétét. Január 25-én a nagypakai és a békei vízvezetéket, 31-én a felbári, február 1-én pedig a nagymagyari csapvizet is megvizsgálták. „Az ivóvíz elemzésekor kiderült, hogy a nagypakai és a békei vezetékben határérték körüli az atrazin mennyisége, ezért a vízvezeték-hálózat üzemeletetője a törvény értelmében a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatalban kérvényezte az eredmény felülvizsgálatát. Folyamatban van a kérvény felülbírálása” – tájékoztatott Drobová. Sebő László, a Nyugat-szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi fiókjának igazgatója és Krastenics Zoltán független vegyészmérnök korábban kijelentette, hogy a csallóköznádasdi, gellei és sárosfai kútban mért érték nyomkoncentráció és a legérzékenyebb műszerekkel is nehéz kimutatni. Ezt Robotka Rozália dunaszerdahelyi járási regionális tisztiorvos is megerősítette, hozzátette, ilyenkor speciális értékelést dolgoznak ki, amelyben megállapítják, hogy a mért mennyiség milyen hatással van a közegészségügyre. „Iható a vezetékes víz, csak a csecsemőknek kell palackozott vizet adni, és a várandós anyukáknak nem ajánljuk a fogyasztását” – nyilatkozta a tisztiorvos, aki megjegyezte, hogy a mért érték önmagában nem okoz egészségi problémát. A tisztiorvostól megtudtuk, addig nem tiltják meg a vízfogyasztást, amíg nem vizsgálják felül az eredményeket, ezért az önkormányzatokat sem tájékoztatták. „A felbári és a nagymagyari vízvezetékben, ahonnan Bélvatát és Illésházát is ellátják, kielégítő értéket mutatott az atrazin szintje” – folytatta Drobová. A közegészségügyi hivatal további mérésekkel ellenőrzi a peszticidek mennyiségét és az ivóvíz minőségét a Dunaszerdahelyi járás településeit ellátó vízvezetékekben, és nem javasolja a nem bevizsgált kútvíz fogyasztását.

Drobovától megtudtuk, hogy a közegészségügyi hivatal januárban büntetést szabott ki a vízművekre, mivel korábban nem értesítették azonnal a Regionális Közegészségügyi Hivatalt a szennyezést kimutató, novemberi mérések eredményeiről. A Nyugat-szlovákiai Vízművek november 2-án és 30-án vett mintát a csallóköznádasdi vezetékes vízből. „Az ismételt mérés után, amely megerősítette a peszticid jelenlétét, december 13-án levélben értesítettük a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatalt” – tájékoztatott decemberben a vízművek vezetése a közegészségügy védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvényre hivatkozva. A közegészségügyi hivatal azonban e jogszabály megsértése miatt december 22-én eljárást indított a vízművek ellen. Megkerestük a Nyugat-szlovákiai Vízműveket is, de e-mailben feltett kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett válasz.