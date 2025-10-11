Keresik az eltűnt 14 éves Eriket

Egy férfi, akit azzal vádoltak, hogy szexuálisan zaklatta kilencéves unokahúgát, a bíróságtól egyelőre csak feltételes büntetést kapott. A döntés nem jogerős, de már most nagy felháborodást váltott ki az áldozat családtagjaiból, akik szerint az ítélet sérti az igazságérzetet és lekicsinyli a bűncselekmény súlyát.