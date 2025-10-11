Segítsenek megtalálni!
Keresik az eltűnt 14 éves Eriket
A 14 éves kassai Erik Mašľár szeptember 15-én ismeretlen helyre távozott otthonából. Életjelet azóta sem adott magáról, hozzátartozói mindhiába keresik, nyomára eddig nem bukkantak.
Az eltűnt fiú 155 centiméter magas, vékony testalkatú, haja rövid és fekete, jobb fülére nem hall, nehezebben beszél. Utoljára fehér pulóver, fekete farmernadrág és fehér-fekete cipő volt raja.
A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek bárminemű információval a keresett gyermek hollétével kapcsolatban, feltétlenül tegyenek bejelentést a 158-as segélyhívón, vagy tárcsázzák a keresőszolgálat 0800 22 33 03-as telefonszámát.
