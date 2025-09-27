A Blaho Pál utcai magyar és szlovák óvoda csapata, élükön Szabó Eleonóra igazgatónővel
Kenyérszentelés, szüreti felvonulás és főtéri vigadalom Érsekújvárban (GALÉRIA)
Szüreti felvonulással indult a mai nap a szabadtéri színpadtól a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomig, ahol megáldották az idei termést, majd táncházi vigadalmat tartottak a Fő téren, élőzene kíséretében.
Rendkívül kegyes ma az időjárás a fellépőkhöz és a szüreti ünnepségre érkezőkhöz egyaránt, a város történelmi központjában végre kisütött a nap. A térségbeli gazdák gyümölcsöt, tökmagot, murcit és kemencés lepényt kínáltak már reggel óta a vendégeknek, a kézművesek saját termékeikkel kényeztették a vásári forgatagba érkezőket. Az ökumenikus szentmisét magyar és szlovák nyelven tartották a plébániatemplomban, a fiatalok népviseletben érkeztek.
„Az ősz mindig különleges időszak. A betakarítás ideje, amikor a természet bőséges ajándékait hálás szívvel gyűjtjük össze. A mai napon nem csupán a kenyeret, a bort és a termést ünnepeljük, hanem mindazokat az értékeket is, amelyek összekötnek bennünket. Hálát adunk a teremtőnek, hogy van mit az asztalra tennünk, és köszönetet mondunk az embereknek, akik megmunkálták a földet. A Folklór határok nélkül rendezvény különösen szépen mutatja, hogy a közösség ereje nem ismer határokat. Ahogy a gabona kalászai egymás mellett hajlanak a szélben, úgy hajlunk mi is egymás felé, nemzetiségtől, nyelvtől, vagy országhatártól függetlenül” –
mondta Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere.
Köszöntötte a testvértelepülések képviselőit Fonyódról, Znojmóból és a csehországi Nové Hrady városából. A harmincéves együttműködésüket pénteken megerősítő Fonyód polgármestere, Erdei Barnabás a plébániatemplomban tartott beszédében kitért arra, hogy a következő évtizedekben is erős kapocs köti majd össze a fonyódiakat és érsekújváriakat.
„Varga István fonyódi helytörténésztől tudom, hogy a közös múltunk nem most kezdődött, hiszen 1545-ben amikor Fonyódon felépítették a várat, ugyanúgy Érsekújvárban is elrendelték egy vár építését. 1903-ban Singer József egy tehetős érsekújvári vállalkozó egy villát vásárolt Fonyódon, ez a villa a mai napig áll. A mi közös múltunk 20-30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a fonyódi táborban sok érsekújvári gyereket láttak vendégül. A testvértelepülési kapcsolatok nem csak városokat kötnek össze, hanem embereket, közösségeket és szíveket, Hidakat építünk - idézem az érsekújvári polgármester szavait” –
mondta Erdei Barnabás, megköszönve az érsekújváriak meghívását.
Fonyód város információs standjába ma is várták az érdeklődőket, ahol tájékoztatást kaphattak a testvérvárosról az érdeklődők. A Bernolák parkban a kirakodóvásár szomszédságában felállított szabadtéri színpadon szlovák és magyar előadók váltották egymást.
Dráfi László zenetanár vezetésével ma gálaprogramon mutatkoztak be az idei nemzetközi gyermek folklórfesztivál résztvevői. A fiatal népdalénekesek versenyén is többen megmérették magukat. Vendég a házba, Istan a házba elnevezéssel folytatódott a műsor a Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület fellépésével.
Este Bódi Guszti és Margó szórakoztatja a közönséget, majd a Cigánski Diabli lép színpadra. A rendezvényt az Interreg Magyarország – Szlovákia Program Kisprojekt Alap támogatásával valósítják meg.
