Kemény büntetést kapott az ügyfelek félrevezetéséért egy hazai bank

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) félmillió eurós bírságot szabott ki a Prima bankára, mert a pénzintézet több reklámkampányában félrevezető módon hirdette megtakarítási termékeit. A bank magas kamatokat ígért, de nem közölte nyilvánosan azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenek a fogyasztók számára a pontos döntéshozatalhoz.

A jegybank vizsgálata kimutatta, hogy a hirdetésekben szereplő kamatlábak mögött olyan feltételek álltak – például meghatározott minimális befizetés, lekötési idő vagy speciális ügyféltípus –, amelyeket a reklámok nem tartalmaztak. Ez sérti a pénzügyi kommunikáció átláthatóságára vonatkozó jogszabályokat, mivel a fogyasztók nem kaptak teljes képet arról, milyen feltételek mellett jár a meghirdetett kamat.

Az NBS arra is emlékeztetett, hogy a Prima bankát már 2023-ban figyelmeztették hasonló gyakorlat miatt, és akkor is elrendelték a reklámok visszavonását. A pénzintézet azonban a tiltás ellenére folytatta a kampányokat, többek között televíziós és kültéri hirdetésekben is. A felügyelet ezért most már nemcsak figyelmeztetést, hanem jelentős pénzbírságot szabott ki.

A bank a döntéssel nem ért egyet, és bejelentette, hogy bírósági úton kívánja megtámadni a határozatot. Az NBS viszont kitart amellett, hogy a bizonyítékok egyértelműen alátámasztják a jogsértést, és a büntetés célja nem csupán a megtorlás, hanem az, hogy a pénzintézetek a jövőben körültekintőbben járjanak el a reklámtevékenység során.