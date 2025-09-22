Kedden folytatódik Černák feltételes szabadlábra helyezésének elbírálása

Régió

Kedden, szeptember 23-án folytatódik a lipótvári (Leopoldov) börtönben Mikuláš Černák, a besztercebányai alvilág volt vezetője feltételes szabadlábra helyezési kérelmének elbírálása. Hétfőn a Nagyszombati Járási Bíróság bírói szenátusának elnöke korábbi írásos bizonyítékokat olvasott fel, például azokkal a bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyekért Černákot elítélték.

A Restart – Új Élet Polgári Társulás a szabadlábra helyezési kérelemben azt írta, megfelelőek Černák társadalmi visszailleszkedésének kilátásai, és szabadlábra bocsátása után felvilágosító munkában vesz majd részt a bűnözés negatív következményeiről, továbbá ő lesz a PT kereskedelmi képviselője.

A nyilvános meghallgatáson több szakértői véleményt is felolvastak. „Ami nem szerepelt bennük, az az, hogy az elítélnél négyes fokozatú pszichopátiát állapítottak meg” – mondta újságíróknak Monika Brodanská, a Nagyszombati Járási Ügyészség ügyésze, hozzátéve, nem lelki betegségről beszél, hanem állandó személyiségjegyekről.

Černák tavaly azt kérte a bíróságtól, úgy tekintsen a PT indítványára, mintha azt ő is benyújtotta volna személyesen, egyben ismét kijelentette, megbánta az általa elkövetett bűnöket. A besztercebányai alvilág volt főnökét több gyilkosságban való részvétel miatt ítélték el. Az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők leghamarabb 25 év után kérhetik feltételes szabadlábra helyezésüket.

