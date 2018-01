Kassán is komposztálják a kidobott fenyőfákat

Kassa | Megkezdte a fenyőfák összegyűjtését a KOSIT hulladékkezelő vállalat. A fák eltakarításához és komposztálásához a hét elején láttak hozzá.

Róbert Trtík, a városi közterület-fenntartó vállalat igazgatója elmondta, az utóbbi négy évben 25 százalékkal nőtt a karácsonyi ünnepek után kidobott és feldolgozott élő fenyőfák száma. „Tavaly összesen 31,91 tonnányi karácsonyfát gyűjtöttünk össze a városban. Most is kínáltunk olyan fenyőfákat, melyek a karácsonyi ünnepek után visszakerülnek hozzánk. Az előző szezonban összesen 100 cserepes fenyőt adtunk bérbe. Valóban nagy irántuk az érdeklődés, egy-kettőre elkapkodták őket” – magyarázta Trtík. A kivágott karácsonyfák az ünnepek után általában a konténerek mellett, a szeméttelepen vagy az égetőben végzik. A Kassa határában található bernátfalvai (Bernátovce) komposztálóban megtisztítják a fákat a rajtuk maradt karácsonyi díszektől, utána ledarálják őket, majd a komposztálóba kerülnek. „A fák gyűjtését idén január 8-án kezdtük. A díszektől megtisztított fenyőfákat a városi szeméttárolók mellett, a városrész által megszabott helyeken, vagy a KOSIT gyűjtőhelyein adhatják le a lakosok” – közölte lapunkkal Michal Hrabovský, a hulladékkezelő vállalat igazgatója. Hozzátette, a lakosok a sérült, fölöslegessé vált műfenyőket is elhelyezhetik a gyűjtőhelyeken, kisebb részekre darabolva pedig a műanyag és a vas szelektálására szolgáló sárga konténerbe dobhatják őket.