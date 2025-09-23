A kassai tüntetésen legalább ötezren fejezték ki egyet nem értésüket a Robert Fico-vezette kormány által bevezetett és tervezett megszorítások ellen
Kassán is több ezren tüntettek a megszorítások ellen
Folytatódtak a tiltakozások a kormány konszolidációs intézkedései ellen: ezen a héten több szlovákiai városban is utcára vonultak az emberek, beleértve Kassán is. A résztvevők szerint a kabinet intézkedései rontják az életszínvonalat, emelik az adókat és a járulékokat, miközben a politikusok nem magukon, hanem a keményen dolgozó hétköznapi embereken spórolnak.
Kassán a Fő utcai Alsó kapunál található színpadon szólaltak fel az ellenzéki pártok képviselői és a civil szervezetek. Viliam Novotný (Demokraták) orvosként az egészségügy összeomló helyzetére figyelmeztetett, beszéde közben a tömeg a „gyilkosok” szót skandálta. Novotný szerint az egyetlen megoldást az előrehozott választások jelentik.
A szervezők drónfelvételek alapján mintegy ötezer főre becsülték a résztvevők számát, de a tüntetés második felében nagy valószínűséggel még néhány száz fővel többen voltak a helyszínen.
Kassa alpolgármestere, Marcel Gibóda (SaS) ironikus hasonlattal szólt a megjelentekhez:
„Főzött már valaki lekvárt? Ezeknek az embereknek nem a közös jólét számít, hanem a sajátjuk. Szlovákiának újraindításra van szüksége, akárcsak Mečiar után”
-jegyezte meg Gibóda.
A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédeit.
„Szégyen!”, „Ruszofil!”
– hallatszott a Fő utcán.
Végezetül Ivan Korčok szólt a megjelentekhez, aki minden egyéb mellett arra kérte az embereket, hogy olyan hangosan kiabáljanak és fütyüljenek, hogy azt még Robert Fico és kormánya is hallhassa a Kassától távoli Pozsonyban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.