Régió

Kassán is több ezren tüntettek a megszorítások ellen

A kassai tüntetésen legalább ötezren fejezték ki egyet nem értésüket a Robert Fico-vezette kormány által bevezetett és tervezett megszorítások ellen
A szerző felvételei

A kassai tüntetésen legalább ötezren fejezték ki egyet nem értésüket a Robert Fico-vezette kormány által bevezetett és tervezett megszorítások ellen 

Németi Róbert
Németi Róbert
Kassa |

Folytatódtak a tiltakozások a kormány konszolidációs intézkedései ellen: ezen a héten több szlovákiai városban is utcára vonultak az emberek, beleértve Kassán is. A résztvevők szerint a kabinet intézkedései rontják az életszínvonalat, emelik az adókat és a járulékokat, miközben a politikusok nem magukon, hanem a keményen dolgozó hétköznapi embereken spórolnak.

Kassán a Fő utcai Alsó kapunál található színpadon szólaltak fel az ellenzéki pártok képviselői és a civil szervezetek. Viliam Novotný (Demokraták) orvosként az egészségügy összeomló helyzetére figyelmeztetett, beszéde közben a tömeg a „gyilkosok” szót skandálta. Novotný szerint az egyetlen megoldást az előrehozott választások jelentik.

A szervezők drónfelvételek alapján mintegy ötezer főre becsülték a résztvevők számát, de a tüntetés második felében nagy valószínűséggel még néhány száz fővel többen voltak a helyszínen.

Kassa alpolgármestere, Marcel Gibóda (SaS) ironikus hasonlattal szólt a megjelentekhez:  

„Főzött már valaki lekvárt? Ezeknek az embereknek nem a közös jólét számít, hanem a sajátjuk. Szlovákiának újraindításra van szüksége, akárcsak Mečiar után” 

-jegyezte meg Gibóda.

A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédeit.

„Szégyen!”, „Ruszofil!” 

– hallatszott a Fő utcán.

Végezetül Ivan Korčok szólt a megjelentekhez, aki minden egyéb mellett arra kérte az embereket, hogy olyan  hangosan kiabáljanak és fütyüljenek, hogy azt még Robert Fico és kormánya is hallhassa a Kassától távoli Pozsonyban. 

Galéria
A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédei
A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédei
A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédei
A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédei
+10fotó
Kassa
tüntetés
Fico
tömeg
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?