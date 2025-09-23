Kassán is több ezren tüntettek a megszorítások ellen

Kassán a Fő utcai Alsó kapunál található színpadon szólaltak fel az ellenzéki pártok képviselői és a civil szervezetek. Viliam Novotný (Demokraták) orvosként az egészségügy összeomló helyzetére figyelmeztetett, beszéde közben a tömeg a „gyilkosok” szót skandálta. Novotný szerint az egyetlen megoldást az előrehozott választások jelentik.

A szervezők drónfelvételek alapján mintegy ötezer főre becsülték a résztvevők számát, de a tüntetés második felében nagy valószínűséggel még néhány száz fővel többen voltak a helyszínen.

Kassa alpolgármestere, Marcel Gibóda (SaS) ironikus hasonlattal szólt a megjelentekhez:

„Főzött már valaki lekvárt? Ezeknek az embereknek nem a közös jólét számít, hanem a sajátjuk. Szlovákiának újraindításra van szüksége, akárcsak Mečiar után”

-jegyezte meg Gibóda.

A tömeg folyamatos skandálásokkal és hangos füttyszóval kísérte a felszólalók beszédeit.

„Szégyen!”, „Ruszofil!”

– hallatszott a Fő utcán.

Végezetül Ivan Korčok szólt a megjelentekhez, aki minden egyéb mellett arra kérte az embereket, hogy olyan hangosan kiabáljanak és fütyüljenek, hogy azt még Robert Fico és kormánya is hallhassa a Kassától távoli Pozsonyban.