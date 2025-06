Kassán is bemutatta az iskolaügyet érintő jövőbeli változásokat Drucker

A miniszter a mintegy fél órás összegzésében kitért a roma közösséget és az iskolázási lehetőségeiket érintő kérdésekre. Kimondottan bírálta az elszigetelésre irányuló megközelítéseket, és hangsúlyozta, hogy ezeket a gyerekeket is a lehető legmegfelelőbb módon be kell vonni az oktatási rendszerbe.

Mindemellett az oktatási törvényről is szó esett. Beszélt az iskolai létesítmények finanszírozását érintő jogalkotási kezdeményezésekről, valamint a felnőttoktatásra vonatkozó reformról is. Drucker felhívta a jelenlévők figyelmét a jócskán érzékelhető tanárhiányra és ennek negatív következményeire is, valamint arra, hogy rugalmasabb oktatási programok révén új generációkat kell képezni a tanári pályára. Beszédében kitért az iskolaügyet érintő, tervezett beruházásokra és a források hatékony elosztására is az oktatás színvonalának javítása és az összes gyermek számára való hozzáférhetőség érdekében.