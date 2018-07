Kassa: Az egyetemi kórház intézkedéseket tesz a kanyarójárvány ellen

Kassa | A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) további lépéseket tesz a kanyarójárvány megfékezése érdekében. „A kórházunk minden osztályán és klinikáján számba vesszük, hogy mely egészségügyi dolgozóink vannak beoltva kanyaró ellen, és melyek azok, akik már túl vannak ezen a betegségen” – közölte a TASR-rel Ivana Stašková, a kassai UNLP szóvivője.

A szóvivő ezenkívül azt is elmondta, hogy a kórház ingyenes védőoltást biztosít az intézmény alkalmazottainak. „Az oltást elsősorban azoknak az egészségügyi alkalmazottaknak ajánljuk, akiknek még nem volt kanyarójuk, illetve nem voltak a standard eljárás szerint két adag vakcinával beoltva. Arra szintén van lehetőség, hogy az alkalmazottak csupán elővigyázatosságból oltassák be magukat” – pontosított a szóvivő azzal, hogy ezt a lehetőséget már az alkalmazottak egy része ki is használta.

Stašková elmondása szerint a kassai UNLP a kassai Közegészségügyi Hivatallal (RÚVZ) is együttműködik, valamint kapcsolatban van más egészségügyi intézményekkel is, mint például a Kassai Egyetemi Gyermekkórházzal (DFN) és az eperjesi (Prešov) J. A. Reiman Egyetemi Kórházzal.