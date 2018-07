Kanyaró: nem kell az oltás a romáknak

Nagymihály/Kassa/Tőketerebes/Nagykapos | Leköpködték a kifliket a romák az egyik nagykaposi áruházban. Lapunk Ung-vidéki olvasói értesítették a szerkesztőséget az esetről, elmondásuk szerint a romák így akarták megfertőzni kanyaróval a vásárlókat. Az eset nagy felháborodást keltett Nagykaposon, de tegnap, ottjártunkkor már helyreállt a rend az élelmiszerboltban.

Értesüléseink szerint a régió egyik településén a romák egy része azért nem engedi beoltatni a gyerekeket, mert szerintük „a fehérek az oltással akarják megbetegíteni őket”. Már Varannóban és Tőketerebesen is felütötte a fejét a kanyaró. „Mindkét városban erre a betegségre utaló tünetekkel diagnosztizáltak egy gyereket” – nyilatkozta lapunknak Jana Fedáková, a Svet zdravia munkatársa. Hozzátette: egyelőre csak gyanúról van szó, a két gyereket a nagymihályi kórházban kezelik. „Várjuk a laboratóriumi vizsgálatok eredményét” – magyarázta a szóvivő, és hozzátette, tegnap reggelig a nagymihályi kórház infektológiai osztályán 20 kanyarós beteget kezeltek, ebből hármat csütörtökön vettek fel.

Dáša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője elmondta: május elejétől július 19-ig 249 kanyarós megbetegedést észleltek az alsó-zempléni régióban, ebből 122 esetben laboratóriumi vizsgálat is alátámasztotta a diagnózist. A Nagymihályi járásból 240 megbetegedést jelentettek, kilencet a Szobránci járásból, 195 páciens szorult kórházi kezelésre. „Nyolc gyereknél szövődményként tüdőgyulladás alakult ki” – mondta Račková. Hét esetben Nagy-Britanniából hozták be a betegséget, kilenc egészségügyi dolgozó is megbetegedett. Július 17-ig a Nagymihályi járásban 3005 embert oltottak be. A Tőketerebesi járásban a Regionális Közegészségügyi Hivatal július 13-án rendelte el a kötelező oltást a 15 hónapos és 18 éves kor közöttiek számára. A Varannói járásban Račková szerint egyelőre nincs szükség a járvány elleni intézkedések bevezetésére. Egyre komolyabb méreteket ölt a kanyarójárvány a Nagy-mihályi járásban, mostanra több mint 200 beteget tartanak nyilván. Már Kassán is megjelent a kanyaró. Néhány egészségügyi alkalmazott is megfertőződött, az érintett kórházakban látogatási tilalom van érvényben, vészhelyzetet hirdettek a régióban a közegészségügyi szervek. Több mint ezer embert oltottak be, valamint egyes helyeken, például Nagymihályban, Nagykaposon vagy Deregnyőben, megtiltották a tömegrendezvények szervezését.

Csicserben nem tartják meg a hó végére tervezett Borsófesztivált, és más kulturális és sportesemények megrendezése is kérdéses. Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere lapunknak elmondta, a napokban tárgyalt a közegészségügy illetékeseivel, ám egyelőre nem tudták megmondani, hogy az augusztus második felében esedékes nagykaposi Lecsófesztivált megtarthatják-e. A sok turistát vonzó Széles-tó (Šírava) környékén meglepő módon nincsenek érvényben korlátozások, pedig nagyon sokan járnak oda Deregnyőről, Kaposkelecsényből, Nagykaposról.

A Nagymihályi járásban múlt héten rendkívüli állapotot hirdettek a kanyaró miatt, például a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a fertőzött személyek mozgását. A nagymihályi járásbeli hivatalok korlátozott nyitvatartással működnek, a helyi busztársaság rendszeresen fertőtleníti a járműveket. Jana Fedáková, a Svet zdravia kórházak szóvivője lapunknak elmondta, a nagymihályi kórházban még van elég hely a betegek fogadására. „A kórház fertőzőosztályán tegnap reggelig összesen húsz kanyarós feküdt, közülük hármat az elmúlt huszonnégy órában vettünk fel az osztályra. A gyermekkórház óvintézkedéseket vezetett be, a Louis Pasteur Egyetemi Kórház szóvivője, Ivana Stašková pedig közölte, készek segítséget nyújtani. „Kórházunkban egyelőre egyetlen kanyarós beteg sincs, de szükség esetén fogadni tudjuk az ápolásra szorulókat” – nyilatkozta lapunknak Stašková.

A betegség már Kassán is felütötte a fejét. A Florián utcai fegyházban is megjelent a kanyaró. „Az egyik fegyencnél észleltük a fertőzést, őt már napokkal ezelőtt átszállítottuk a trencséni börtönkórházba” – nyilatkozta lapunknak Peter Gerbera, a Florián utcai fegyház igazgatója. Azt, hogy a fegyenc hogyan fertőződött meg, nem pontosította. A Közegészségügyi Hivatal szakemberei azt tanácsolják a szülőknek, oltassák be a gyerekeiket. A vakcinát téríti a biztosító, viszont a fertőzés teljes megállítására a lakosság 95 százalékának két oltást kellene kapnia, csakhogy Kassa megyében ezt már évek óta nem sikerül betartani. Martin Novotný, a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház fertőzőosztályának orvosa szerint a megelőzés a legfontosabb. Elsősorban a személyi higiénia szigorú betartásával, a tömegrendezvények, a strandok, a rosszul szellőztethető helyiségek elkerülésével, illetve gyerekeknél a védőoltás beadásával lehet megelőzni a betegséget.

„A kanyaró cseppfertőzéssel terjed, ezért is különösen fontos az alapvető személyi higiéniai szabályok betartása. A betegek általában néhány nap alatt felépülnek, de végzetes kimenetelű is lehet a fertőzés. Szlovákiában a mostani járványba szerencsére senki sem halt bele, de világszerte évente átlagosan százezer ember hal meg kanyaróban” – zárta Martin Novotný.

A szakemberek szerint aki már átesett a betegségen – gyakorlatilag minden 1965 előtt született felnőtt – védett, az 1987 után beoltottak pedig szintén immunisak a kanyaróval szemben. Az 1969 és 1987 között olyan vakcináció volt, mely nem ad teljes védettséget, de a körzeti orvosától bárki kérheti az újraoltását. (TASR, ma, nr, lz)