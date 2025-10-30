Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről

Hétfő este közlekedési baleset történt az I/18-as úton, Sztrecsény (Strečno – Zsolnai járás) község határában. A rendőrség tájékoztatása szerint egy egyelőre ismeretlen sofőr egy tehergépkocsi-szerelvénnyel közlekedett Turócszentmárton (Martin) irányából Zsolna felé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban eddig tisztázatlan okból a pótkocsival áttért az úttest szemközti sávjába.

A jármű összeütközött a szemből érkező személyautóval. A teherautó sofőrje a baleset után nem állt meg, és elhagyta a helyszínt, ezzel megszegve a közlekedési baleset résztvevőjére vonatkozó kötelezettségeit.

A személygépkocsit vezető nő megsérült, őt kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint az asszony alkoholtesztje negatív eredményt mutatott.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.