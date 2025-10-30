A személyautóban utazó nő megsérült, kórházba szállították.
Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről
Hétfő este közlekedési baleset történt az I/18-as úton, Sztrecsény (Strečno – Zsolnai járás) község határában. A rendőrség tájékoztatása szerint egy egyelőre ismeretlen sofőr egy tehergépkocsi-szerelvénnyel közlekedett Turócszentmárton (Martin) irányából Zsolna felé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban eddig tisztázatlan okból a pótkocsival áttért az úttest szemközti sávjába.
A jármű összeütközött a szemből érkező személyautóval. A teherautó sofőrje a baleset után nem állt meg, és elhagyta a helyszínt, ezzel megszegve a közlekedési baleset résztvevőjére vonatkozó kötelezettségeit.
A személygépkocsit vezető nő megsérült, őt kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint az asszony alkoholtesztje negatív eredményt mutatott.
A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.