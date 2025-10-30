Régió

Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről

Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A személyautóban utazó nő megsérült, kórházba szállították.

Hétfő este közlekedési baleset történt az I/18-as úton, Sztrecsény (Strečno – Zsolnai járás) község határában. A rendőrség tájékoztatása szerint egy egyelőre ismeretlen sofőr egy tehergépkocsi-szerelvénnyel közlekedett Turócszentmárton (Martin) irányából Zsolna felé, amikor egy jobbra ívelő kanyarban eddig tisztázatlan okból a pótkocsival áttért az úttest szemközti sávjába.

A jármű összeütközött a szemből érkező személyautóval. A teherautó sofőrje a baleset után nem állt meg, és elhagyta a helyszínt, ezzel megszegve a közlekedési baleset résztvevőjére vonatkozó kötelezettségeit.

A személygépkocsit vezető nő megsérült, őt kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint az asszony alkoholtesztje negatív eredményt mutatott.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.

Galéria
Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről
Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről
Kamionsofőr okozott balesetet, majd egyszerűen elhajtott a helyszínről
közlekedési baleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?