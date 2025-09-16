Régió

Kamionnal ütközött egy személyautó, a sofőr nem élte túl

Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A 43 éves sofőr életét nem tudták megmenteni.

Súlyos közlekedési baleset történt kedd délután Györke (Ďurkov – Kassa-vidéki járás) és Regeteruszka (Ruskov) között. Egy személyautó ütközött össze egy tehergépkocsival.

A személyautó 43 éves sofőrjét a kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni.

A baleset miatt az érintett útszakasz jelenleg teljesen le van zárva, a forgalom elterelése folyamatban van. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy számoljanak jelentős késésekkel, és tartsák be a helyszínen szolgálatot teljesítő járőrök utasításait.

A baleset körülményeit vizsgálják.

Galéria
