Kamionnal ütközött egy személyautó, a sofőr nem élte túl

A fővárosban és az ország 15 másik városában szervezett tüntetést a konszolidációs csomag ellen a Progresszív Szlovákia, amelyeken az SaS, a KDH és a parlamenten kívüli Demokraták párt politikusai is részt vettek. A parlament a nap folyamán a konszolidációs csomagról tárgyalt, amelyet gyorsított eljárásban, néhány nap alatt akar elfogadni a kormánykoalíció. A pozsonyi nagygyűlésen részt vett Vít Rakušan cseh kormány alelnöke, belügyminiszter is.