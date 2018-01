Jövőre elkészül a Nánai út felújítása

Párkány | A Nánai út Párkány egyik legforgalmasabb közútja. Naponta több ezer személyautó, busz és tehergépkocsi megy át rajta.

Jövő márciusra készül el a Léva irányába tartó, Párkányt és Nánát összekötő út felújítása.

A megállapodást a Szlovák Útkezelő Vállalat és a Cesty Nitra Rt. 2017. december 20-án írta alá, és december 29-én lépett hatályba. A város honlapján közzétett információk szerint a kivitelező január 19-én vette át a munkaterületet. Jelenleg a munka ütemtervén dolgoznak. A felújítást 2019. március 29-én kell befejezniük. A megállapodás aláírásával egy több mint tizenöt éve húzódó ügy végére került pont, amelynek előzményeiről korábban részletesen beszámoltunk.

Felújítási huzavona

A Nánai út rossz állapota miatt több lakossági petíció indult. Hosszú ideig úgy tűnt, hogy az ott élők igyekezete hiábavaló: a hivataloktól és az útkezelő vállalattól egyszer sem kaptak érdemi választ. A városi testület ugyan több alkalommal foglalkozott az üggyel, de hosszas tárgyalásokra és egyeztetésekre volt szükség ahhoz, hogy elkezdődhessen az útszakasz rekonstrukciója. A Nánai út ugyanis a szlovák úthálózatban elsőrendű főútként szerepel, kezelése és karbantartása a Szlovák Útkezelő Vállalat feladata. A testület 2011-es határozatát az útszakasz teljes felújításáról és a tervdokumentáció kidolgoztatásáról végül az állami útkezelőség is támogatta, és úgy döntött, átvállalja a beruházás nagy részét. 2015 februárjában biztosnak tűnt, hogy a projekt – amelynek része volt egy körforgalom kiépítése is – európai uniós forrásokból megvalósul. Egy hónappal később kiderült, mégsem kezdődhet el a felújítás.

„A város szégyene”

A Párkányt és Nánát összekötő főút állaga egyre romlott. „Ez az út a város szégyene. A Párkányba érkező turistákat is ez fogadja. A kamionsofőröket nem érdekli a sebességkorlátozás és az út állaga – tövig nyomják a gázpedált ott is, ahol csak döcögni lehet” – panaszolták a lakosok, akik szerint a helyzet a teherkomp átadása után elviselhetetlenné vált. „Korábban naponta tíz–tizenöt kamiont számoltunk össze, most száznál is többet. A kamionok leszorítják az útról a kerékpárosokat és a gyalogokat. Ráadásul eső után gyakran bokáig ér a víz az úton”– sorolták. 2016-ban több mint háromszázan írták alá azt a petíciót, amelyben az út katasztrofális állapotára hívták fel a figyelmet.

Bicikliút és körforgalom is lesz

A Nánai út felújításának tervét Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter hivatalosan a tavaly márciusi párkányi látogatása alkalmával jelentette be. Egy hónappal korábban Eugen Szabó polgármester is jelezte: már körvonalazódik a megállapodás. A 918 méteres útszakasz felújítása becslések szerint 2,3 millió euróba fog kerülni. A projekt egy körforgalom, két autóbusz-megálló és kerékpárút kiépítésével is számol. A város a meglevő járdák rekonstrukcióját és a hiányzó járdaszakaszok pótlását vállalta. Becslések szerint a járdafelújítás, illetve -kiépítés 100–200 ezer euróba fog kerülni.